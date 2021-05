Tyto Samsungy řady Galaxy se zřejmě dočkají updatu na Android 12 a One UI 4

Google již odstartoval betaverzi Androidu 12 a to ve spolupráci s celou řadou výrobců. Samsung však mezi nimi chyběl, to však neznamená, že by jihokorejský výrobce usnul na vavřínech. Podle zdroje připravuje Samsung aktualizaci na Android 12 včetně nové verze grafické nadstavby One UI 4 pro spoustu starších zařízení, pro některé z nich to ale bude znamenat poslední velký update. Pro novější telefony se slíbenými třemi generacemi Androidu to bude jen jeden z dalších kroků, protože se telefony dočkají až Androidu 13.

Časový harmonogram aktualizací zatím není znám, všeobecně se předpokládá, že se prvních updatů dočkáme ke konci letošního roku. Vycházíme z toho, že nadstavba One UI 3.5 debutuje u skládaček, které Samsung oznámí v průběhu prázdninových měsíců. A ty budou ještě postaveny na Androidu 11. Které Samsungy se tedy mohou těšit na update na Android 12?

Řada Galaxy S:

Řada Galaxy Note:

Řada Fold/Galaxy Z:

Řada Galaxy A:

Řada Galaxy M:

Řada Galaxy Xcover:

Řada Galaxy Tab:

Seznam nepochází přímo od Samsungu, takže se může ve finálne ještě více či méně změnit. Dá se očekávat, že některé zde uvedené modely, zejména ty s nižší cenovkou, se aktualizace nakonec nedočkají, popř. na tyto telefony dorazí update mnohem později, než u jiných telefonů. Jakmile Samsung publikuje oficiální harmonogram aktualizací, budeme vás informovat.

