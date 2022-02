Když Google mlčí, zůstává vše na Samsungu. Velký update Galaxy Watch4 vylepší cvičení i měření spánku

Samsung si pro hodinky Galaxy Watch4 připravil velkou softwarovou aktualizaci, která na zápěstí dorazí již za pár dní. V nejnovějším updatu se primárně počítá s lepší motivací. Jakmile si nastavíte své fitness cíle (váha, tělesný tuk, kosterní svalstvo), hodinky vám každý den připomenou váš cíl a nabídnou tipy k tomu, jak těchto cílů dosáhnout.

Pro cyklisty a běžce je určeno nové intervalové cvičení, v hodinkách si natavíte délku jednotlivých intervalů i dobu odpočinku. Hodinky mohou měří VO2 Max v reálném čase a tuto informaci vám zobrazí na displeji přímo při cvičení. Po ukončení běhu vám zase hodinky dají vědět, kolik jste vypotili, a oznámí vám, jak výrazně potřebujete doplnit tekutiny.

Hodinky budou nově měřit srdeční tep až dvě minuty po ukončení cvičení, takže se hned ze zápěstí dozvíte, kdy pro vás bude nejlepší doba na pokračování ve cvičení. Úplnou novinkou je funkce Sleep Coaching, která má zajistit váš kvalitnější spánek. Funkce bere v úvahu doporučený čas spánku, data o kvalitě spánku a vaše denní skóre spánku. Po měsíčním sledování spánku vám hodinky přiřadí „spánkový“ symbol ze zvířecí říše, z něhož se budete moci postupem času dostat do „lepší“ kategorie.

Do hodinek se dále dostává oficiální podpora pro leváky či sada nových ciferníků, resp. nové možnosti personalizace těch stávajících. Google Assistant zatím do hodinek od Samsungu v tomto updatu nedorazil, jihokorejský výrobce však alespoň přislíbil, že se Assistant do hodinek dostane v pozdější době. A jako bonus přidává Samsung k updatu i zcela nové silikonové, textilní a kovové řemínky. Výše zmiňovaná aktualizace dorazí do hodinek Galaxy Watch4 a Galaxy Watch4 Classic od 10. února, a to prostřednictvím aplikace Galaxy Wearable.

Představení hodinek Samsung Galaxy Watch4:

Zdroj Samsung News