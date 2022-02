Kdo s koho. Známe výsledky benchmarků u Samsungů řady Galaxy S22. Vítězí Snapdragon, nebo Exynos?

Jak už to bývá každoroční tradicí, došlo na srovnání výkonu amerických a evropských prototypů řady Galaxy S22. Samsung tradičně v Evropě používá čipsety Exynos zatímco v USA se topmodely řady Galaxy vždy nabízí s nejnovějším Exynosem. To tak svedlo do přímé bitvy čipsety Exynos 2200 a Snapdragon 8 Gen 1, které se konečně srovnávají u identických zařízení. Můžeme si tak zodpovědět na otázku, který z obou zmiňovaných čipsetů je ve finále vlastně výkonnější?

Testeři od Samsungu prohnali benchmarkem Geekbench 5 model Galaxy S22 Ultra s Exynosem 2200 (SM-S908U), kterou srovnali s americkou variantou běžící na Snapdragonu 8 Gen 1 (SM-S908B). A výsledek? Čipset od Samsungu vyhrál v jednojádrovém testu (1226 vs. 1168 bodů), ve vícejádrovém testu mu pár desítek bodů chybělo (3 462 vs. 3 508 bodů). Jistě, bude to chtít ještě další potvrzení a grafické testy finálních verzí telefonu v GFXbench, 3DMarku a Antutu, i tak to však pro evropské uživatele (konečně) vypadá velmi nadějně.

Geekbench 5 testuje převážně výkon procesoru, v případě grafické stránky se však očekává, že by měl mít Exynos s RDNA2 grafikou od AMD minimálně o něco navrch. Samotná základní architektura čipsetů je jinak identická, oba jsou postaveny na 4nm procesu od Samsungu, který též zajišťuje jejich výrobu. Samozřejmě, benchmarky jsou věcí jednou, reálné dojmy z používání a termální management věcí druhou. Zatím to však směřuje k tomu, že se letos oba top čipy výkonově vyrovnají, a evropané by mohli těžit z kvalitnější mobilní grafiky.

Představení čipsetu Exynos 2200:

Samsung představí nové modely řady Galaxy S již 9. února, a krátce po představení vám zprostředkujeme naše první dojmy.

Zdroj Geekbench