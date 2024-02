Kde leží hranice mezi reálnou a vymyšlenou fotografií? Podle Samsungu už dnes žádná fotka není „skutečná“

Samsung byl už u loňské řady Galaxy S23 nařčen, že si vymýšlí při focení měsíce. Uživatelé telefonu na jednou stranu zašli nad kvalitou těchto fotek, zejména přiblížených, z mobilu, na stranu druhou však bylo jasné, že fotky měsíce vznikaly za pomocí umělé inteligence, která si tak trochu „vymýšlela“. Kontroverzi uzavřel téměř až po roce zástupce od Samsungu, který uvedl, že dnes vlastně už žádná mobilní fotografie „není skutečná“.



Základní fotografie a stonásobný zoom měsíce. Podle zástupce Samsungu není žádná mobilní fotografie reálná, protože její vzhled ovlivní spousta funkcí, od rozpoznání scény přes úpravy barev až po umělou inteligenci

Výkonný víceprezident Samsungu, Patrick Chomet, odpověděl v aktuálním rozhovoru na loňskou kontroverzi s velkým zpožděním. Podle jeho vyjádření nemá smysl debatovat nad tím, zda byly fotky měsíce skutečné nebo „fejkové“, ale nad tím, zda lze fotografie pořízené smartphony v dnešní době vůbec brát jako skutečné. To, co vidíte v hledáčku při focení, je věc jedna. To, že stisknete spoušť, je věc druhá. Jenže, to, co udělá umělá inteligence s obrazem (vylepšení kvality, volba scény, vylepšení přiblížení, zlepšení ostření, filtry, další úpravy...), to už je věc úplně jiná. Podle jeho názoru tak dnes už prakticky neexistují reálné mobilní fotografie.

A debata o falešném měsíci je tak bezpředmětná, protože ten se jenom „veze“ s davem. Zelená je zelenější, modrá modřejší, přirozené stíny ustupují, vysoký dynamický rozsah má k reálu také daleko. Telefony fotí snímky, které se nám mají líbit, jsou ale skutečné?

Kde leží hranice mezi realitou a fikcí?

Podle Patricka Chometa se dá na potřeby uživatelů nahlížet ve dvou směrech. Tím prvním je zachycení aktuálního momentu fotoaparátem, tím druhým je vytvoření nové reality pomocí umělé inteligence. Podle jeho názoru musí být AI regulovaná, jinak bude oba směry velmi těžké odlišit.

Jenže, doba, kdy telefony zachytily reálně svět okolo nás, je zřejmě už dávno pryč. Většina telefonu využívá techniky, které při focení omezí šum, vylepší jas a zachytí širší dynamický rozsah. Smartphony dokáží rozeznat typ scény, a podle ní upravit barvy, kontrast, odstíny pleti, vylepšit textury a vyvážení bílé, a to za pomoci umělé inteligence a pokročilých algoritmů. Dá se po těchto úpravách fotografie ještě považovat za skutečné ztvárnění toho, jak scéna vypadala při stisknutí spouště? A to je filozofická otázka, na kterou si musí odpovědět každý sám. A rozhodně na ní nelze odpovědět jednoznačně.

Kde podle vás leží hranice mezi reálnou a vymyšlenou fotografií? Je pro vás optimalizace scény za hranou, nebo je to až umělá inteligence, která mění význam a smysl mobilní fotografie? Podělte se o váš komentář v diskusi pod článkem.

Zdroj: Techradar