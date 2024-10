K instalaci obchodu Epic Store vede 21 postupných kroků. Epic žaluje Samsung a Google za omezování konkurence

Vyhledáte aplikaci, vyberete ji a stisknete tlačítko pro instalaci. Tak vypadá stažení aplikace z Google Play, prakticky ve třech krocích. Herní studio Epic si však po Applu vyšláplo i na Google a hlavně na Samsung, a jeho funkci Automatického blokování. Právě díky ní se proces stažení a instalace obchodu Epic Games protáhne až na 21 kroků. Epic Games sice instalátor obchodu mělo v Galaxy Storu, ale ten na protest smazalo. A nyní žaluje Samsung...



Při úvodním nastavení Galaxy S24 FE je režim Automatického blokování předvybraný. U dříve aktualizovaných Samsungů jej uživatelé musí zapnout ručně

Google podporuje tzv. sideloading už od dob svého vzniku. Instalátory, které najdete na internetu, tak můžete ručně nainstalovat i do svého telefonu. Protože je to však velké bezpečnostní riziko, začínají mobilní giganti tyto instalace omezovat. Google už neumožní instalaci aplikacím a hrám, které byly naprogramovány pro velmi staré verze Androidu, které ještě neměly pokročilé ochranné mechanismy. Samsung zase proti těmto instalacím bojuje režimem Automatické blokování.

Poslední záchranná brzda

Ten funguje na principu poslední vrstvy ochrany. Pokud si stáhnete aplikaci z webu a pokusíte se jí i přes četná varování nainstalovat, zjistíte, že to nejde. Musíte do nastavení, funkci vypnout a o instalaci se opětovně pokusit. Celkem to činí 21 kroků, které jsou Epicu trnem v oku. Podle názoru firmy tím Samsung blokuje přístup svých uživatelů k alternativním obchodům, a Google k tomu „pomáhá“ svou nečinností. Žaloba také zmiňuje to, že k sobě mají obě firmy velmi blízko...

Samsung se brání tím, že režim Automatického blokování chrání uživatele, a že může být kdykoliv deaktivován. což platí za předpokladu, že víte, kde hledat. Tento režim není navíc u telefonů aktualizovaných na poslední verze nadstavby One UI aktivován automaticky. U nových telefonů, např. u Galaxy S24 FE, je aktivace tohoto režimu „předvybraná“ (jako spousta dalších položek) při prvním nastavení telefonu. Ten, kdo je zvyklý vše povolovat, nebo tak učiní z nepozornosti, si režim aktivuje sám.