Jiskřička naděje zhasla. Samsung nadobro končí s řadou Galaxy Note, nahradí ji skládačky Z Fold a Z Flip

Jihokorejský web Etnews, který je se situací v Samsungu tradičně velmi dobře obeznámen, informoval o definitivním konci řady Galaxy Note. Vše k tomu směrovalo již od ledna, kdy bylo jasné, že se letos žádného nového Notu nedočkáme. Samsung místo toho začal stylus S Pen nabízet u jiných produktů, např. u Galaxy S21 Ultra či u Galaxy Z Fold3. A to v externí podobě, takže se stylus nezasouvá do těla telefonu, ale musíte jej přenášet samostatně.

Podle zdroje Samsung nemá v příštím roce žádné plány k výrobě zařízení, jehož součástí by bylo označení „Galaxy Note“. Fanoušci hranatějších tvarů se však zřejmě mohou těšit ještě na jeden (poslední) model, a to na Galaxy S22 Ultra, který by měl být ideálním předělem mezi Noty a „eskovou“ řadou. Pokud se spekulace vyplní, bude se jednat o telefon velmi podobný Galaxy Note20 Ultra, který bude mít i šachtici pro stylus S Pen.

V roce 2019 dodal Samsung na trh 12,7 milionů Notů, loni to bylo 9,7 milionů, takže trend byl výrazně sestupný. Noty tak u Samsungu definitivně zakončí řada Galaxy Note20, jejichž výroba by měla definitivně skončit v prosinci. A pak už se budou jen vyprodávat sklady, takže řada Galaxy Note, která se nemalou měrou podepsala pod trend smartphonů s velkými displeji, definitivně utichne. Na pozici Notů se přesunou skládačky Galaxy Z Flip a Galaxy Z Fold, kterých chce Samsung příští rok dodat na trh okolo 13 milionů kusů.

Poslední Note bude brzy nedostatkovým zbožím:

Zdroj Etnews