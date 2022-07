Jihokorejci ukáží nové skládačky již 10. srpna, Galaxy S22 FE se letos do prodeje zřejmě nedostane

Loňský Samsung Galaxy S21 FE byl kvůli nedostatku součástek oznámen až letos v lednu, a jihokorejský výrobce už letos žádný další „fanouškovský“ telefon nepřidá. Podle webu The Elec je na vině nedostatek komponent a zvýšený zájem o Galaxy S22 Ultra. Řada „FE“ však tímto krokem nakonec zřejmě nekončí, protože příští rok by měl Samsung do prodeje uvést Galaxy S23 FE.

Samsung Galaxy S22 FE měl na trh přijít se stejným čipset jako (americký) Galaxy S22 Ultra, což by pro evropské uživatele znamenalo čipset Snapdragon 8 Gen 1. Kvůli zájmu o telefonu s dotykovým perem musel Samsung změnit přistoupit k nepopulárnímu kroku a změnit strategii. Plánoval vyrobit 3 miliony Galaxy S22 FE, tento cíl se tak posouvá o rok. Podle údaje z Jižní Koreje směřuje letos Samsung k cíli 10 milionů prodaných Ulter, a potřebuje pro výrobu zbývajících telefonů alokovat další zdroje.



Samsung Galaxy S21 FE bude jediným letošním „fanouškovským“ Samsungem, jeho nástupcem bude až Galaxy S23 FE, který by se měl do prodeje dostat v příštím roce

V příštím roce chce Samsung prodat o třetinu více modelu Galaxy S23 Ultra, tedy nějakých 13 milionů kusů. Základního Galaxy S23 se plánuje prodat okolo 8,5 milionů kusů, zatímco u prostředního „plusového“ modelu se očekává nejmenší zájem. Samsung odhaduje prodeje na 6,5 milionů kusů.

Představujeme Samsung Galaxy S22 Ultra:

Řada Galaxy S23 by měla být navíc kompletně v režii čipsetu od Qualcommu, takže i evropské modely by měly konečně běžet na chystaném Snapdragonu 8 Gen 2. To stejné platí i o připravovaných skládacích modelech Galaxy Z Flip4 a Galaxy Z Fold4, jenž budou oznámeny 10. srpna. V nich by však měl být připraven zatím stále nejvýkonnější čipset od Qualcommu, a to Snapdragon 8+ Gen 1. Druhá generace čipsetu bude oznámena až v polovině listopadu.

Samsung nám již poslal tradiční pozvánku, na které jde vidět chystané skládací véčko z profilu. Samotná akce proběhne v podobě živého streamu, a to na webu Samsung.cz nebo na YouTube kanálu Samsungu. Přestavení nových produktů od Samsungu odstartuje v 15:00 českého času.

Zdroj The Elec