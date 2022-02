Ještě více užitečných drobností. Toto jsou největší novinky v prostředí One UI 4.1 od Samsungu

Samsung společně s řadou Galaxy S22 poprvé v mobilu ukázal i nejnovější grafickou nadstavbou One UI 4.1, která se aktualizacemi brzy dostane i do starších telefonů jihokorejského výrobce. Nadstavba se pyšní hned deseti drobnými vylepšeními a novinkami, byť ne všechny jsou pro Česko relevantní, resp. ne všechny u nás již fungují.

Začněme novým widgetem Chytrá pomůcka, která v rámci sebe sama umožní posuny do stran přepínat na další widgety. Na jednom místě tak můžete prsty do stran rolovat mezi počasím, připomínkami a kalendářem. Nové modely řady Galaxy S22 by měly zvládat i funkce pro Chytrý kalendář. A to znamená, že vám telefony mají samy nabízet uložení událostí, jejichž data a popis vám někdo poslal přes vybrané sociální sítě (WhatsApp, Messgener, Google Chat, Viber a další). V Česku se nám však tuto funkci zatím rozchodit nepodařilo.



Nadstavba One UI 4.1 na smartphonech Samsung přidává některé nové funkce

Funkci RAM Plus, což je virtuální operační paměť, kterou si nově můžete přizpůsobit dle svých potřeb. Na výběr máte kapacity 2, 4, 6 a 8 GB, které se „ukousnou“ z interní paměti telefon. Po změně kapacity virtuální RAM vyžaduje telefon restartování. V nastavení zobrazení se nově objevuje položka pro Mimořádný jas, který zvýší jas displeje až na absolutní maximum. Objeví se však až poté, co vypnete Adaptivní jas. Ten sice jinak funguje na výbornou, pokud však z určitého důvodu chcete displej nastavit manuálně na maximum, máte tuto možnost.

Profesionální režim pro všechny fotoaparáty

Při focení je režim Pro nově k dispozici pro všechny objektivy, nikoliv jen pro hlavní fotoaparát. Pokud budete fotit portrétní fotografie v za horších světelných podmínek, aplikace Fotoaparát automaticky nastaví noční režim. Další fotonovinkou je hlubší integrace s aplikacemi třetích stran. Pokud budete fotit přes Instagram, můžete přepínat mezi hlavním foťákem a širokáčem, u Snapchatu zase může být v horších světelných podmínkách automaticky zapnut noční režim.

Při nastavení vibrací je nově k dispozici režim pro synchronizaci vibrací se zvukem, což platí, jak pro volání, tak pro oznámení. V nastavení Usnadnění - Zvýraznění pro neslyšící přibyla možnost vyvážení zvuku pro pravý a levý reproduktor. Dříve bylo možné vyvážit zvuk jen v připojených sluchátkách. Kosmetickou změnou prošel i výběrník pro barevnou paletu, nové vidíte šest odstínů pohromadě, zatímco dříve jste viděli jen tři základní barvy.

Poslední novinka se týká aplikace Samsung Pay, která se již brzy naučí ukládat řidičáky, letenky, lístky do kina nebo přístupové údaje k automobilům. Lokální pobočka Samsungu však zatím nemá žádné informace o případném spuštění této služby v ČR.

Představení nadstavby One UI 4.1 od Samsungu: