Ještě více světla pro fotomobily. Samsung představil technologii ISOCELL 2.0

Řada fotočipů ISOCELL od Samsungu se datuje až do roku 2013, kdy jihokorejský výrobce mezi pixely umístil fyzické bariéry, které pomohly redukovat barevný přeslech. V původním návrhu Samsung na ohraničení pixelů použil kov, který však částečně absorboval světlo. A protože to nebylo žádoucí, u fotočipů řady ISOCELL Plus byl kov nahrazen novým materiálem jen s malou příměsí kovu. Tento dlouholetý problém však kompletně řeší až nově oznámená technologie ISOCELL 2.0.

Samsung novou technologii fotočipů předvedl na videu níže, žádné mobilní fotoaparáty řady ISOCELL 2.0 však zatím neukázal. Na videu se můžete podívat na vizuální zpracování nové technologie, která by měla, ve srovnání s předchozími generacemi, výrazně vylepšit světelnou citlivost a výrazně omezit optické ztráty jednotlivých pixelů.

Představení technologie ISOCELL 2.0 pro fotočipy od Samsungu:

Mezi řádky čteme, že ISOCELL 2.0 bude konečnou tou pravou technologií, která umožní jihokorejskému výrobci brzy překonat metu 200 MPx v mobilu, resp. dosáhnout dlouhodobého cíle. A tím je 600MPx fotomobil, který by překonal rozlišení lidského oka. To odborníci odhadují „jen“ na 576 MPx. První snímače řady ISOCELL 2.0 můžeme na trhu očekávat ve druhé polovině letošního roku.

Zdroj Samsung