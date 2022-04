Jedna éra je za námi. Samsung ukončil softwarovou podporu legendární řady Galaxy S9

Pro Samsung skončila jedna velká éra. Smartphony Galaxy S9 a Galaxy S9+ byly odstraněny ze seznamu bezpečnostních aktualizací, a tím pádem končí i životní cyklus těchto telefonů. Dvojice modelů „eskové“ řady se na trhu objevila v roce 2018, mohla se tedy pyšnit čtyřmi lety bezpečnostních aktualizací, které v loňském roce přešly z měsíční frekvence na updaty jednou za čtvrtletí. Od 1. dubna však ze seznamu aktualizovaných zařízení telefony zmizely.

Řada Galaxy S9 se datuje do roku 2018, kdy se telefony dostaly do prodeje s Androidem 8.0 Oreo. Poslední velkou aktualizaci dostaly telefony na Android 10 s nadstavbou One UI 2.5, což už je aktuálně dvě generace stará verze systému. A čím byly „es devítky“ unikátní? Hlavní snímač se pyšnil variabilní clonou, fotomodul na zádech dokázal změřit krevní tlak, vytvořit AR Emoji či natočit slow-mo videa. Telefony podporovaly zvýšenou odolnost, pyšnily se povedenými AMOLED displeji či doplňkovými „pletenými“ kryty. Dobovou recenzi si můžete přečíst zde.

Další na řadě je s koncem podpory Galaxy Note9, který by měl dostávat čtvrtletní aktualizace zabezpečení ještě zhruba půl roku. Příští rok v dubnu bude ukončena softwarová podpora řady Galaxy S10.

Dobová reklama na Samsung Galaxy S9:

Zdroj Samsungmobile Security