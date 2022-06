Jeden z nejlevnějších letošních Samsungů. Galaxy M13 zaujme 50Mpx fotoaparátem i netradičními barvami

Samsung začne v Česku v polovině června nabízet Galaxy M13, který je letos jednou z cenově nejdostupnějších novinek řady Galaxy. A protože telefon s předstihem zalistovaly už i některé e-shopy, můžeme vám prozradit, jak technické specifikace, tak i design a koncovou cenu.

Samsung Galaxy M13 jde ve šlépějích stávajících „emkových“ modelů, vypadá dokonce velmi podobně jako nedávno uvedený Galaxy M23. Čekejte tedy plastové tělo, polykarbonátová záda a displej s širokými rámečky, výraznou bradou a výřezem. Ten bude mít úhlopříčku 6,6 palce, a bude se jednat o TFT LCD displej s rozlišením 2 408 × 1 080 pix. Ve výřezu bude umístěna 8Mpx selfie (F2.2).

Pod plastovými zády bude připravena 5 000mAh baterie s podporou 15W dobíjení, nabíječku, do které zapojíte přibalený USB-C kabel, si však bude muset dokoupit samostatně. Ze zad vystupuje trojitý fotoaparát, u něhož vás bude zajímat zejména hlavní snímač. 50Mpx foťák se světelností 1,8 doplní 5Mpx širokáč a 2MPx „mazací“ objektiv.



Galaxy M13 bude jedním z nejlevnějších letošních Samsungů. Základní varianta bude startovat pod pěti tisíci korunami

Výpočetní výkon zajišťuje osmijádrový čipset Exynos 850, což znamená, že je třeba zapomenout na podporu 5G sítí. Na 64GB či 128GB úložiště navazuje podpora microSD karet (až 1 TB), operační paměť je ve všech případech 4GB. Čtečku otisků prstů hledejte na boku telefonu, stejně jako šuplík se dvěma samostatnými nanoSIM sloty. Samsung se pyšní i podporou Dolby Atmos, jenže to vám bude fungovat jen s připojenými bezdrátovými sluchátky. Na těle telefonu je totiž pouze jeden reproduktor sloužící k hlasitému zvukovému výstupu.

Galaxy M13 je nástupcem loňského Galaxy M12:

Samsung Galaxy M13 s Androidem 12 a grafickou nadstavbou One UI dorazí do Česka ve dvou vlnách. Okolo poloviny června by se měla začít prodávat varianta 4/64 GB, která vychází na 4 790 korun. Koncem šestého měsíce se přidá i verze se 128GB úložištěm, která bude stát 5 490 Kč. Telefon bude k dostání ve světle modré, zelené a v oranžové.