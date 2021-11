Jeden z mála, který půjde proti iPadům. Samsung chystá našlapaný Galaxy Tab S8 Ultra

Přízvisko Ultra se uchytilo u smartphonů jakožto důkaz maximální výbavy v dané modelové řadě (např. S21 Ultra či Note20 Ultra), a tento přístup Samsung brzy použije i u nových tabletů vyšší třídy. Nejvybavenější tablet jihokorejského výrobce ponese označení Galaxy Tab S8 Ultra, a protože už jeho rendery unikly na internet, máme slušnou představu o tom, jak bude tablet vypadat. A známe také základní hardware, na němž novinka poběží.

Tablet bude rámcově vycházet z Galaxy Tab S7+, čekejte tedy tenké celokovové tělo s viditelnými vývody antén, které budou přecházet až na zadní kryt. Oproti základnímu Galaxy Tab S8, bude hlavním poznávacím prvkem Ultry displej s výřezem (á-la MacBook Pro) a také výrazně tenčí rámečky. Na přední straně však bude pouze jedna selfie kamerka, zadní foťák bude duální (13 + 5 Mpx). V samostatném pruhu na zádech bude odpočívat stylus S Pen, který se k zádům magneticky přichytí a současně se zde bude nabíjet.

Samotné rozměry tabletu budou 326 × 208 mm, líbit se bude i velmi tenký profil (5,4 mm) nebo obří 14,6" AMOLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí, který by měl využívat rozlišení 2 960 × 1 848 pix. Tablet by měl běžet na připravovaném Snapdragonu 898, takže výkonu bude na rozdávání. V případě 8GB RAM můžete počítat se 128GB úložištěm, 12GB varianta dostane do výbavy 512GB interní paměť. Gigantickou 12 000mAh baterii dobijete až 45 Watty, zatím však není jasné, zda bude tato nabíječka součástí základní krabice, nebo si ji budete muset dokoupit.

Aktuálně nejvýkonnější tablet od Samsungu - Galaxy Tab S7+:

Představení trojice tabletů řady Galaxy Tab S8 se očekává nejpozději v lednu příštího roku. První dva měsíce roku 2022 tak budou doslova nabity novinkami od Samusngu. Na lednovém CESu by se měl ukázat odložený Galaxy S21 FE, a jeden o měsíc později má dojít na premiéru tria Galaxy S22.

Zdroj 91mobiles