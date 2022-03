Jeden ohyb nestačí. Samsung si patentoval telefon, který lze přeložit dvěma různými způsoby

Mobilní výrobci neustále přemýšlí nad různými novými konstrukcemi, a jejich nápady často uniknou navenek v podobě patentů. To je i případ nadvakrát skládacího konceptu od Samsungu, jehož displej má hned dva překlady. Ne, telefon nesložíte do čtverce jako ubrousek, ale místo toho si budete moci vybrat, zda jej budete chtít rozevřít na jednu nebo na druhou stranu. Z telefonu se tak stane, buď tablet, nebo zařízení s displejem na výšku á-la Galaxy Z Flip3.

V základu můžete na toto zařízení, pod jehož možnou podobu se podepsal YouTube kanál Technizo Concept, nahlížet jako na Galaxy Z Fold. Jen s tím rozdílem, že v konstrukci je je ještě jeden pant navíc. Telefon by šel složit horizontálně i vertikálně. Jedna z polovin displeje by měla jít přeložit až na záda telefonu, takže byste zařízení mohli používat v kompaktní podobě. Tři zadní foťáky by pak současně posloužily i pro focení selfíček.



U tomto konceptu, který je založený na patentu od Samsungu, si můžete na zádech všimnout hned dvou pantů. Displej se tedy spolu s tělem má překládat horizontálně i vertiálně

Součástí displeje by měla být poddisplejová selfie, u zařízení tohoto typu se počítá i s podporou dotykového pera S Pen. V naší galerii se můžete podívat na fanouškovské rendery, které nakonec nemusí být až tak daleko od reality. Jihokorejský leaker Dohyun Kim totiž potvrdil, že Samsung tento typ zařízení interně vyvíjí, a tak je možné, že bychom se dvojité skládačky mohli na trhu dočkat již docela brzy.

Fanouškovský koncept multi-skládacího displeje od Samsungu:

Jenže, má podle vás dvojitá skládačka vůbec smysl? Nebyl by dvojitý překlad v displeji přeci jen dosti rušivým elementem?

Zdroj Letsgodigital