Je lepší Galaxy S24 s Exynosem nebo Snapdragonem? Test za stejných podmínek lépe sedl zámořské verzi

Už v recenzi Galaxy S24 Ultra jsme zmínili, že si jihokorejci hodně věří, když na trh v rámci jedné modelové řady v jednu chvíli pustí dva různé mobilní čipsety (Exynos 2400 a Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy). V redakci máme k dispozici, jak S24+, tak S24 Ultra, které mají podobný výkon, přesto nám přijde lépe odladěné, vhledem k používání aplikací a systému, spíše „plusko“ s Exynosem. Při hraní se sice výrazně zahřívá, a to spolu s rámem telefonu, ovšem nástup „throttlingu“ není tak výrazný jako Ultry. Jenže, stále srovnáváme dvě různá zařízení...



V syntetických testech měla navrch zámořská verze telefonu, a to cca o 5 až 10 procent

Poměrně malý a neznámý YouTube kanál Techmo si však dal tu práci, že na porovnání sehnal kanadskou verzi Galaxy S24 se Snapdragonem a evropskou variantu s Exynosem. Konečně tak došlo na porovnání výkonu mezi stejnými modely telefonu, a výsledky pro čipset od Samsungu nejsou tak optimistické, jak by se mohlo zprvu zdát.

Vůbec první přímé porovnání čipsetů

Testování probíhalo v identických podmínkách, a to u obou telefonů. Měly identické nastavení, vloženou SIM kartu stejného operátora připojenou k 5G síti a při testech byly hned vedle sebe ve stejné místnosti. Prakticky ve všech úvodních testech procesoru a grafiky měl Snapdragon o 5 až 10 % vyšší výsledky syntetických testů, současně měl telefon nižší teplotu a o pár procent vyšší zbývající kapacitu baterie, než jeho evropský „kolega“.

Při testování prohlížení videí na YouTube na tom byly však oba telefony srovnatelně. A to, jak po stránce úbytku baterie, tak po stránce teploty. Následovalo natáčení selfie videa ve 4K s 60 fps, které však po necelých dvou minutách u telefonu s Exynosem skončilo chybovým hlášením. Následovala procházka se zaznamenáním trasy a focením oběma telefony, která zvětšila rozdíl ve zbývající kapacitě baterie mezi oběma telefony na sedm procent. Fotky byly kvalitativně srovnatelné, pouze teleobjektiv u verze s Exynosem měl poměrně výrazně posunuté vyvážení bílé. Barvy tak byly trochu „mimo“.



Při hraní PUBG vyskočila teplota Exynos verze až na 51°C

Lepší příjem signálu měl model se Snapdragonem. Špatný signál tester simuloval položením telefonů do bubnu pračky, a v tomto případě se baterie vybíjela u obou telefonů stejným tempem. A pak přišly na řadu hry, konkrétně PUBG při 60 fps. Po 14 minutách hraní se teplota telefonu s Exynosem dostala na 45°C (o pět stupňů více, než u Snapdragonu), a displej telefonu se lehce ztmavil. Po 27 minutách hraní se teplota Exynos verze dostala na 51°C, tj. o 9°C více, než u Snapdragonu.

Následoval test focení „noční oblohy“ s dlouhou uzávěrkou, při které spotřeboval telefon s Exynosem o 2 % více baterie. Následně byl stůl okolo telefonů uměle zahříván, což jen urychlilo vybíjení obou telefonů. Test skončil vypnutím S24ky s Exnynosem, zatímco zámořská verze telefonu měla ještě 17 % baterie k dobru...

Jaký je výsledek?

Varianta se Snapdragonem měla v syntetických benchmarcích až o 10 % vyšší skóre, omezení výkonu v závislosti na teplotě nastoupilo později, i proto, že se telefon zahříval až o 9 stupňů méně, než varianta s Exynosem, které v průběhu hraní lehce pohasl displej. Ta se při testu dvakrát zasekla a byl nutný restart (při 5G hovoru přes Google Meet a také při natáčení selfie videa). Zámořský model měl kvalitnější vyvážení bílé u teleobjektivu a test zakončil se 17% kapacitou baterie, zatímco Exynos verze se vypnula.



Exynos se vypnul, zatímco Snapdragon varianta telefonu měla ještě 17 procent k dobru

Oba telefony byly testovány s první verzí firmwaru, takže je možné, že po další optimalizaci (zejména u Exynosu) bude jejich srovnání vyrovnanější. Exynos 2400 se oproti dřívějším generacím zlepšil, ovšem kupříkladu požitý modem u Exynosu zřejmě nemá tak vysokou energetickou efektivitu, jako ten použitý u nového Snapdragonu.

Pro běžného uživatele se však nic nemění. Evropské a zámořské verze Galaxy S24 jsou na tom sice výkonově podobně, takže běžný uživatel, bez přímého porovnání, nic nepozná. Pokud však půjdou technicky zdatnější uživatelé do větší hloubky, a budou mít možnost přímého srovnání, narazí na rozdíly ve výkonu, výdrži a fotoaparátu, které byly mezi Exynosy a Snapdragony i v minulosti. A na tom se ani u letošní řady Galaxy S24 nic nemění.

Porovnání čipsetů mezi zámořskou a evropskou verzí Galaxy S24:

Samsung si však možná nechtěně ublížil sám. V telefonech řady Galaxy S24 totiž stále běží úvodní verze firmwaru, varianta AWM9, která byla součástí telefonů už při jejich lednové premiéře. Samsung nové topomodely vždy těsně před nástupem na trh, nebo alespoň v prvním týdnů prodejů, aktualizuje velkým balíčkem, který však do telefonů zatím nedorazil. A to se přitom bavíme o velmi důležité aktualizaci, která by měla vylepšit kvalitu fotek nebo třeba Živý režim displeje.

Samsung společně s vydáním našeho článku oznámil blížící se update, který vylepší fotoaparát a také kvalitu zobrazení. Víme jen to, že do telefonů dorazí ještě v průběhu února. Podle zákulisních zpráv by se tak mělo stát nejdříve 22. února.