Jak vznikal design řady smartphonů Galaxy S23. Vše se nepodřídilo pouze technologiím

Designéři Samsungu odpovídali, jak vznikala letošní řada smartphonů Galaxy S23 a co ovlivnilo její vzhled.

Hlavní designový koncept řady Galaxy S23 dostal název Create the Essentials, což by se dalo přeložit jako „Jak vzniká klasika“. Můžete nám ho představit?

Provedení řady S23 zdůrazňuje to, co je pro chytré telefony zásadní, co je onou „klasikou“. Když výrobce telefon vybaví přílišným množstvím zbytných prvků, je výsledkem plýtvání zdroji, proto jsme se rozhodli soustředit se na zmíněné základy, z nichž dýchá skutečná identita přístroje.

Jak tento designový koncept odpovídá celkovému přístupu Samsungu k designu přístrojů Galaxy?

Řada Samsung Galaxy S staví na skutečné podstatě špičkového designu. Při návrhu řady Galaxy S23 jsme dlouze a usilovně přemýšleli nejen o tom, jaké designové prvky se pro telefony nejlépe hodí, ale také o tom, jaký dopad mají na svět obecně. Na opakovaném využití zdrojů a ekologickém povědomí dnes hodně záleží, proto by podle nás i designéři měli na tyhle hodnoty brát ve svých návrzích ohledy. Ekologické uvědomění se zkrátka stává novým standardem a na našem přístupu k designu je to znát – naše návrhy jsou odvážné, vždy ovšem myslíme na budoucnost.

Když mluvíme o telefonech, které se mají líbit lidem i planetě, jaké má vlastně tým designérů Galaxy cíle?

Náš přístup by se dal shrnout do pěti hlavních cílů. Za prvé chceme pomocí našich návrhů vytvářet základ pro plné uspokojení uživatelů. Dále hodláme podporovat cirkulární neboli opakované využití zdrojů během celého životního cyklu našich produktů, od návrhu a výroby až po užití a likvidaci. Třetím cílem je vytváření standardních postupů pro zjednodušenou tvorbu návrhů, což v důsledku opět znamená méně plýtvání a nižší náklady na výrobu. Za čtvrté chceme prodloužit životnost produktů mimo jiné tím, že je půjde snáze opravit. A pátým cílem je vylepšit transparentnost naší práce pomocí lepší komunikace o metrice našich procesů s důrazem na ekologické hodnoty. Těmito pěti cíli se řídí všichni designéři pracující na řadách Samsung Galaxy.

Můžete nám přiblížit, jak těchto cílů dosahujete v praxi?

Ve všech projektech dbáme spíše na naplňování našich dlouhodobých vizí než na krátkodobé cíle. Úzce spolupracujeme s týmy pro výběr a získávání materiálů, abychom maximálně využívali recyklované součásti. Kromě toho se o strategii a plánech radíme s celou řadou dalších pracovníků Samsungu, abychom získali nové nápady a odlišnou perspektivu. Důsledně této zpětné vazby využíváme, abychom nikdy neztratili ekologické hledisko ze zřetele.

Jak důležité je pro tým pracovat s tak jasně formulovanou představou?

V našem světě se informace sdílejí prakticky neomezeně, dočasné nebo krátkodobé iniciativy tudíž ztrácejí smysl. Pro nás to znamená příležitost pečlivě promyslet hodnoty a úsilí, které k naplnění své vize nezbytně potřebujeme, a zvážit, jak nejlépe transparentně komunikovat. Jako designéry nás to motivuje a věříme, že naše odhodlání časem pochopí a ocení i zákazníci.

Řada Samsung Galaxy a její identita

V řadě Galaxy S23 se setkáváme se dvěma typy provedení, každé je určené jinému typu zákazníků. Můžete nám o nich povědět víc?

Modely Galaxy S23 a S23+ mají tenké rámečky vyvážené po všech stranách, aby se uživatelé mohli lépe soustředit na displej telefonu. Zakřivený kovový rám displej chrání a telefon se díky němu lépe drží. U modelu Galaxy S23 Ultra jsme boční hrany ještě o něco zmenšili a rovnou plochu jsme rozšířili, aby přístroj ještě lépe padl do ruky a abychom maximálně zvětšili plochu displeje, mimo jiné kvůli lepšímu využití dotykového pera S Pen.

Chtěli jsme, aby všechny tři telefony měly jisté společné znaky – jednoduché linie a plochy bez jakýchkoli zbytečných prvků. Velkou roli hrály i drobnější detaily – boční tlačítka, štěrbina antény, otvor pro reproduktor nebo mikrofon. I tady jsme pečlivě hlídali velikost a rozložení, aby nic nerušilo jednoduchý celek. Zmizel také výřez pro fotoaparát, typický pro předchozí modely Galaxy S22 a S22+. U všech telefonů z řady Galaxy S23 vypadá fotoaparát stejně.

Řekli byste, že je design řady Galaxy S23 podobně specifický a jedinečný jako výkon těchto telefonů?

Současné chytré telefony se od sebe tvarem většinou moc neliší, proto se právě fotoaparát stal rozlišovacím znakem a důležitým prvkem identity dané značky. Právě proto se u řady Galaxy S rozložení objektivů na zadní straně víceméně nemění už od řady Galaxy S21 – design je natolik zdařilý a osobitý, že stojí za zachování.

Zvenčí jsme použili lesklý kov, interní součástí vynikají především mimořádně pečlivým zpracováním, které ke kvalitním fotoaparátům nedílně patří. Ve tvarech, texturách i barvě vnitřních součástí jsme se inspirovali tradiční podobou objektivů bránící nežádoucím odleskům světla.

Barevné varianty inspirované přírodou

Jaké barevné varianty budou v řadě Galaxy S23 k dispozici?

Chceme vracet suroviny do oběhu a využívat je opakovaně, proto některé komponenty řady Galaxy S23 pocházejí z recyklovaných materiálů. Ekologickému provedení odpovídají i barevné varianty, zvolené na základě konceptu s názvem Shades of Nature čili Přírodní odstíny. Zelená varianta (Green) připomíná klidný majestátní les, černá (Phantom Black) symbolizuje klidnou sílu přírody, světlý krémový odstín (Cream) je velmi příjemný na pohled a levandulová verze (Lavender) evokuje energii každodenního života.

Na internetu se prodávají i další čtyři barevné verze v rámci alternativního konceptu Shades in Dream, tedy Snové odstíny – Lime (limetková), Skyblue (modrá), Red (červená) a Graphite (tmavě šedá). Chtěli jsme online zákazníkům nabídnout živé futuristické odstíny, z nichž energie a jas dýchají i na monitoru počítače. Zejména limetková verze, u Samsungu velká novinka, působí svěže a atraktivně. Věříme, že se uživatelům bude líbit.

Můžete nám říct víc o recyklovaných materiálech, z nichž se částečně vyrábí zadní panely telefonů Galaxy S23?

Recyklované plastové lahve mívají často nažloutlý nádech, takže jsme se zpočátku obávali, že by výsledný odstín mohl působit příliš tmavě. Jenže recyklovaný materiál nás ve skutečnosti příjemně překvapil, krémová varianta (Cream) díky němu vypadá naopak přirozeněji.

Ekologický design s důrazem na planetu

V telefonech Galaxy S23 je údajně více recyklovaných materiálů než dřív. Řeknete nám k tomu něco?

Přední a zadní skleněný panel telefonů Galaxy S23 obsahuje v průměru 22 % recyklovaných materiálů, fólie tvořící výplň zadního skleněného panelu se z 80 % skládá z recyklovaných plastů z použitých PET láhví. Některé interní součásti Galaxy S23 Ultra, například kryt dotykového pera S Pen nebo reproduktory na dolní straně, jsou navíc vyrobené z recyklovaného plastu z oceánů, tedy z vyřazených rybářských sítí a plastových lahví. Boční tlačítko a ovladače hlasitosti S23 Ultra jsou zase z odpadních produktů vzniklých při opracování hliníku.

Krabička, v níž se telefony prodávají, je kompletně z recyklovaného papíru, a kryt displeje rovněž obsahuje recyklovatelné nebo biologicky rozložitelné materiály. Důraz na obnovu a opětovné využití materiálů je tak patrný u mnoha prvků současné telefonní řady.

Zmínili jste obalové materiály. U těch na ekologickém provedení pracujete už několik let, že ano?

S omezováním plastů v obalových materiálech jsme začali už v roce 2018. Zpočátku jsme v jednom balení měli čtrnáct různých dílů, ovšem u řady Galaxy S23 jich je již pouhých šest. Samotný hlavní papírový box je recyklovaný – ačkoli je známo, že plně recyklovaný materiál bývá méně odolný než běžný papír a je náchylnější k poškození, podnikli jsme rozsáhlý výzkum, upravili výrobní proces a absolvovali mnoho kvalitativních zkoušek, abychom našli složení, které zmíněné negativní vlastnosti kompenzuje.

Na co se budete při návrhu obalů soustředit v budoucnu?

I nadále se hodláme soustředit na kvalitní obaly z recyklovaného papíru. Naším cílem je vytvářet vlastní papírové materiály z buničiny, kterou si budeme sami vyvíjet. Chceme, aby svět věděl, že při svých návrzích postupujeme s maximální ekologickou citlivostí.

Při práci na inovacích nepovažujeme přírodní zdroje za samozřejmost. Místo toho se snažíme opětovně využívat vyřazené materiály, dát jim druhý život a poskytnout tak uživatelům skutečnou a smysluplnou hodnotu. Řada Samsung Galaxy S v sobě bude i nadále spojovat technické přednosti a udržitelné provedení.

Zdroj: Samsung