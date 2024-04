Jak vyřešit zpoždění závěrky nejen u Galaxy S24. Stačí k tomu instalace aplikace přímo od Samsungu

Samsung sice už dvakrát vylepšil fotografické možnosti topmodelu Galaxy S24 Ultra, stále však nevyřešil tzv. „shutter lag“ alias „zpoždění uzávěrky“. Jedná se ve zkratce o to, že při focení se fotka pořídí s lehkým zpožděním, než když jste stiskli spoušť. A tak vám ideální scéna často uteče. Při srovnání Galaxy S24 Ultra a Pixelu 8 Pro byl Samsung při focení o 340 až 360 milisekund pomalejší, jenže se ukazuje, že Samsung má pro tento nedostatek částečné řešení, jen se o něm neví...



Aplikace Camera Assistant (popř. jako modul aplikace Good Lock) dokáže výrazně omezit zpoždění závěrky při focení Samsungy

A jak ke zpoždění uzávěrky dochází? Samsung má implementováno focení tak, že fotku pořídí až poté, co pustíte spoušť. A to jednoduše proto, že uživatelské rozhraní čeká, zda spoušť nechcete držet. V tom případě se totiž aktivuje režim pro rychlé natáčení videa, které se natáčí do té doby, než spoušť pustíte. Možná, že i tato funkce je pro vás velká novinka, a nikdy jste ji nepoužili, každopádně to (částečně) vysvětluje zpoždění při pořízení fotografie, které je patrné zejména při focení v šeru.

Pořídíte fotku, víte jak scéna vypadala v hledáčku, kouknete do galerie, a jakmile telefon dokončí veškeré úpravy zjistíte, že je nepatrně odlišná od toho, co jste viděli dříve. Na fotkách vidíte třeba třeba osoby, které vešly do záběru později, nebo části projíždějících aut, které při focení v hledáčku ještě nebyly...

Částečné řešení nabízí Good Lock

Samsung na to má utajené řešení, a to aplikaci Good Lock, kterou si stáhnete z Galaxy Storu. Po instalaci přejděte do karty Life up a stáhněte modul Camera Assistant. Alternativě můžete asistenta pro focení stáhnout z Galaxy Storu napřímo, ale přijdete o spoustu volitelných doplňků, které stojí za to si alespoň vyzkoušet.



Fotoaplikace u Samsungů fotí až po puštění spouště. Čeká se totiž na to, zda spoušť nebudete držet. V tom případě se spouští tento režim pro rychlé natáčení videí. Dá se říci, že právě tato funkce částečně může za zpoždění závěrky nejen u Galaxy S24

Hned po instalaci se vám objeví jako samostatná aplikace v hlavním menu. V ní je nejdůležitější položkou funkce Rychlá závěrka, která aktivuje spoušť hned po stisknutí. Funkce sice uvádí, že podržením závěrky pořídíte další fotografii, ale Galaxy S24 Ultra stále tvrdošíjně natáčí videa. Na druhou stranu, první snímek vyfotí subjektivně rychleji, než dříve, na podržení spouště už totiž aplikace Fotoaparát primárně nečeká.

Největší zrychlení závěrky je patrné během dne, kdy je zpoždění jen 88 ms, v noci a za šera je její zpoždění 220 - 240 ms. A to je stále lepší, než když tuto funkci nemáte aktivní. Pokud vám jde u Samsungů o rychlé pořízení fotek hned po stisknutí spouště, měla by být absolutní povinností instalace modulu, který pomůže s focením. A to nejen u telefonů řady Galaxy S24, ale u všech ostatních od Samsungu, v nichž tuto aplikaci můžete stáhnout a nainstalovat. Je ale škoda, že Samsung tuto funkci schovává, a rovnou ji nenabídne jako součást základní fotoaplikace.

Jedná se o zatím nejjistější způsob, jak u Samsungů vyřešit zpoždění závěrky. Nabízí se však i některá další řešení jako např. focení v režimu Pro, nastavení nočního režimu při focení během dne, popř. úpravy nastavení fotoaplikace, ve které zvolíte minimální optimalizaci scény, popř. upřednostníte rychlost zpracování nad kvalitou fotografie.

Via: Androidauthority