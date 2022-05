Jak u Samsungů uspořit energii v pravou chvíli? Zapněte si včas Tísňový režim přímo z vypínací obrazovky

Pokud vám v telefonu dochází baterie, a zřejmě víte, že to se smartphonem „k zásuvce“ už nestihnete, je prvním krokem pro úsporu baterie aktivace tzv. Úsporného režimu. Ten má několik úrovní, základní a maximální, ani to však nemusí stačit. Pokud potřebujete maximálně šetřit baterii, mají smartphony řady Galaxy zabudovanou funkci Tísňový režim. A k té se dostanete přímo z vypínací obrazovky.

Po přepnutí do tohoto režimu dochází k maximální úspoře energie, a to proto, že se téměř všechny funkce telefonu deaktivují. Přestane fungovat snímání screenshotu, čtečka otisků prstů, selfie kamerka, Wi-Fi (tu však lze, stejně jako GPS lokalizaci, opět zapnout) a rozhraní telefonu se značně zjednoduší. Místo domovské obrazovky máte na displeji, který se zhasíná velmi rychle po posledním dotyku, jen černé pozadí se vstupem do číselníku a internetu. Navíc už si přidáte jen pár dalších aplikací. Nechybí ani sdílení vaší polohy s vybranými kontakty přes SMS zprávy. Dva velké dotykové prvky poslouží k rychlé aktivaci svítilny a tísňového alarmu na způsob sirény, která má vylekat útočníka.



Tísňový režim můžete mít na „ploše“ celkem čtyři aplikace, tou čtvrtou může být Facebook, Hodiny, Kalkulačka, Mapy, Outlook, Samsung Notes nebo WhatsApp

V tomto módu lze také nastavit tzv. nouzové kontakty, jimž se dovoláte i při zamknutém telefonu. U Samsungů tradičně bohaté nastavení se v Tísňovém režimu smrsklo jen na to nejnutnější. Můžete upravit nastavení Wi-Fi, Bluetooth, zapnout režim letadlo, upravit připojení k mobilním sítím a svou lokalizaci. Nastavíte si ještě zvuky a jas displeje (automatické čidlo pro regulaci je ze hry). Navrch jsou už jen specifická nastavení Usnadnění. A to je vše.

Pokud tedy budete potřebovat z telefonu řady Galaxy vymáčknout maximum, nebojte se aktivovat Tísňový režim. V případě absolutní nouze, kdy potřebujete stůj co stůj zůstat online, vám tento režim přidá na výdrži i několik hodin navíc.

