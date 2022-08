Jak se vyznat v modelovém značení Samsungů? Podle čísla poznáte i rámcovou výbavu telefonu

Každý smartphone od Samsungu má kromě svého jasně daného jména i modelové označení. To může být pro spoustu uživatelů nic neříkající, ovšem přímo z tohoto označení můžete poznat, nejen to, o jakou modelovou řadu se jedná, ale také úroveň výbavy a regionální variantu. Často se přímo z názvu dozvíte i to, že jedná o Dual SIM verzi.

Pro začátek zde můžeme uvést modelové názvy několika náhodně vybraných modelů:

Modelové značení všech telefonů začíná označením „SM“, což je zkratka slov Samsung Mobile. Následuje zařazení telefonů do modelových řad:

SM-Gxxx - řada Galaxy S (až do roku 2021)

SM-Sxxx - řada Galaxy S (od roku 2022)

SM-Nxxx - řada Galaxy Note

SM-Axxx - řada Galaxy A

SM-Mxxx - řada Galaxy M

SM-Fxxx - řada Galaxy Z

SM-Txxx - tablety

SM-Xxxx - tablety řady Galaxy Tab S (od roku 2022)

Určitou disproporci mezi značením je možné vidět hned u dvou řad. Konkrétně řada Galaxy Z má v modelovém názvu písmeno F. Za tím je však třeba hledat první skládací model Galaxy Fold (SM-F900), písmeno F tedy zjednodušeně značí všechny „Flipy“ a „Foldy“ od Samsungu. Další změna přišla s letošní řadou Galaxy S22, u které se místo „géčka“ (jako Galaxy) používá písmeno S (alias Galaxy S). A to proto, že číselný rozsah řady už byl vyčerpán. Nejvýše postaveným zástupcem byl totiž loňský Galaxy S21 Ultra alias SM-G998B.

Vysvětlení modelových řad Galaxy:

Za písmenem následuje číslo informující o výbavě telefonu. Devítka je vyhrazena pro nejvybavenější telefony, sedmička je určena pro zařízení vyšší střední třídy či pro Lite varianty, pětka je určena pro střední třídu. Čtyřka a níže značí telefony nižší třídy, nejlevnější „áčka“ a „emka“ se základní výbavou začínají nulou. Na dalším místě hledejte pouze inkrementální označení varianty. Galaxy A52 5G měl modelové označení SM-A526, jeho nástupce, Galaxy A53, měl modelové označení SM-A536. Samozřejmě, občas se najdou i drobné výjimky vzhledem k lokálnímu zařazení a označení telefonu.

Třetí číslice spolu s volitelným písmenem je doplňkovým označením, které Samsung volí individuálně u každého produktu. Dá se však říci, že u stejných typů telefonů končí modelové označení vždy stejně. Kupříkladu Ultry v „eskové“ řadě končí vždy osmičkou. Základní „eska“ mají na konci jedničku (stejně jako Flipy), plusové varianty končí šestkou, stejně jako skládací modely rodiny Z Fold.

Posledním prvkem v označení je písmeno, které značí regionální příslušnost. V Česku se dříve distribuovaly modely, které končily písmenem F, v posledních letech je však v Česku k dispozici mezinárodní varianta, která končí písmenem B. Označení DS dále potvrzuje, že se jedná o Dual SIM model. Existují však ještě další koncové značení - U, U1 (USA), W (Kanada), N (Korea), E (Asie a Afrika) a 0 (Čína).