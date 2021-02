Jak dostat ohýbačky k lidem? Samsung dá rovných 100 dní na rozmyšlenou

Smartphony se skládací konstrukcí vypadají na první pohled zajímavě, jenže případná úskalí však často zjistíte až při dlouhodobém používání. Samsung se k tomuto „problému“ staví čelem, a tak zájemcům v USA umožní používat Galaxy Z Flip 5G či Galaxy Z Fold2 5G po dobu 100 dní, než bude chtít jejich závazné „ano“. Samsung tak rozšířil program „Buy and Try“ z původních 15 dní na zhruba tři měsíce. Pokud se tedy do tří měsíců rozmyslíte, můžete skládačku „beztrestně“ vrátit.

Samsung si od nové iniciativy slibuje to, že se skládačky stanou ještě dostupnější. Program v USA startuje dnešním dnem, a bude do něj možné vstoupit až do 1. dubna. Jedná se tedy o časově omezenou akci, v rámci které jde Samsung se svou kůží na trh. Zda jihokorejci zavedou obdobný program i v Evropě, v tuto chvíli vůbec není jasné. Vše zatím směřuje k tomu, že se jedná o sólo akci americké pobočky Samsungu, která je v hierarchii firmy něco jako „stát ve státě“. Pokud by se podobná akce objevila i v Česku, budeme vás informovat.

