Hry ještě neskončily a na eBay už se prodávají olympijské telefony. Někteří sportovci je cení na stovky tisíc

Dalo se to čekat, ale, že to přijde tak rychle, nikdo nepředpokládal. Na aukčních webech se ještě v průběhu konání olympiády v Paříži objevila v prodeji speciální olympijská edice Samsungu Galaxy Z Flip6. Samsung jich rozdal na 17 tisíc (v prodejní hodnotě 14 milionů EUR), a to všem účastníkům olympiády a paralympiády, někteří z nich však už teď telefon prodávají. Jako nerozbalený a v aukci, aby z prodeje vytěžili co nejvíce. Část účastníků her se však k prodeji staví pragmaticky. Mají stávající telefon a další nepotřebují.



Na Ebay seženete olympijskou edici Samsungu Galaxy Z Flip6. Prodávají ji někteří olympionici, a ještě v průběhu konání her, které budou slavnostně ukončeny 11. srpna

Je to případ i olympijského tým z Holandska, jehož tři účastníci už telefon nabídli k prodeji. Pokud se nyní podíváme na aukční portál Ebay.com, bylo v době psaní článku dispozici hned osm nabídek, které cílí zejména na sběratele. Zatím totiž nic nenasvědčuje tomu, že by se podobný telefon objevil v běžném prodeji. Účastníci her je prodávají i s věnováním a s dárkovou taškou, a samozřejmě stále zabalené a přelepené bezpečnostními nálepkami z výroby.

Že v tom Holanďané nejsou sami, svědčí i to, že jsou na eBay nabídky zalistovány z Francie, Austrálie, Itálie, Velké Británie, Německa a z USA. Některé fotografie u nabídek pochází dokonce přímo z pokojů v olympijské vesnici v Paříži. Jako účty prodejců jsou však využívání „kamarádi“, aby sportovci nebyli s prodejem přímo spojeni. Navíc se zdá, že telefony na krabicích nemají jména samotných účastníků her, a tak jejich prodeji vlastně „nic nebrání“.

Nabídky se objevily nečekaně brzy

Mnozí berou prodej dárku od Samsungu ještě v průběhu her jako určité gesto vzdoru a pohrdání. Mnohá sportovní odvětví mají evidentně problémy s financováním, a tak může být prodej tohoto dárku příležitostí, která se neodmítá. Někteří sportovci však tvrdí, že véčko neprodávají kvůli penězům, ale proto, že mají svůj telefon a nechtějí jej vyměnit za nový. Jenže, jak si vysvětlit to, že jsou všechny nabídky vystavené jako aukce, a telefon získá ten, kdo přihodí nejvíce? Dle aktuálních příhozů se véčko pohybuje na ceně mezi 35 až 50 tisíci korunami, cena „Kup teď“ je stanovena jen u dvou aukcí, a to na 162 500 a 232 300 Kč!

Většina prodejů olympijských telefonů je běžně realizována až po skončení her. Telefony totiž slouží i jako upomínkový předmět, který má svou unikátnost i v počtu kusů, které se dostaly na veřejnost. A tak se dá předpokládat, že po véčku z Paříže bude relativně vysoká poptávka, ještě když se nabízí v průběhu konání her.

Via AD, eBay