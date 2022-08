Hodinky Galaxy Watch5 zlepšily odolnost a výdrž. Displej kryje safírové sklo, otočná luneta bohužel zmizela

Společně s novou generací skládaček oznámil Samsung i novou generaci chytrých hodinek. Řada Galaxy Watch5 tentokrát mění značení, k základnímu modelu ve dvou velikostech těla se přidává ještě větší varianta „Pro“. A ta se může pyšnit odolnějším tělem, zapuštěným displejem, obří baterií i funkcemi, které jsou pro tento model hodinek dostupné exkluzivně.

Otočná luneta z hodinek Samsungu zmizela, ale žije dál v dotykové podobě. Společným znakem obou hodinek je větší kapacita baterie a samozřejmě také software. V obou nových modelech běží nejnovější verze Wear OS 3 od Googlu společně s hodinkovou grafickou nadstavbou One UI for Watch.

Dva modely, tři velikosti těla

Základní model Galaxy Watch5 je k dispozici ve dvou velikostech těla. 40mm varianta určená především dámskému osazenstvu bude k dostání v grafitové, růžovo-zlaté a ve stříbrné. Pánská 44mm varianta se bude nabízet v grafitové, safírové a stříbrné. Titanové 45mm Watch5 Pro budou k dispozici v šedé a černé. Základní model musí vzít zavděk hliníku. Odolnost hodinek vystihují normy IP68, 5ATM a MIL-STD810G.



I tentokrát do řady Galaxy Watch5 spadají dva modely, základní hodinky doplní varianta Pro

U displeje se však myslelo u obou verzí hodinek stejně. Kruhový panel totiž, v řadě Galaxy vůbec poprvé, kryje safírové sklo, které jsme si přímo na akci Samsungu mohli zkusit poškrábat. A hádáte správně, poškrábat displej se nám nepovedlo, tak snad to bude obdobně vypadat i v reálu. V případě základního modelu má panel úhlopříčku 1,19" a rozlišení 396 × 396 pix, u větší varianty narostl do 1,36 palců a to s rozlišením 450 × 450 pix. Panel je navíc nepatrně zapuštěn, v obou případech je jemnost displeje 330 ppi.

První dojmy z nositelností od Samsungu:

Hodinky si zachovávají standardní rozvržení dvou bočních tlačítek, které po bocích doplňuje mikrofon a reproduktor. Otočnou lunetu nahrazuje vcelku dobře fungující dotyková podoba, z vnitřní strany hodinek je připraven BioActive Sensor, který měří srdeční tep, složení těla, okysličení krve, EKG a krevní tlak. Hodinky mimo to evidují kroky, cvičení a také spánek (včetně detekce chrápání). Nakonec jsme se nedočkali měření teploty těla, takže jsou snímače v hodinkách stejné, jako vloni. Byť v o něco vylepšené podobě.



Pro varianta s řemínkem D-Buckle může na zápěstí sedět přesně tak, jak potřebujete

Baterie však mezigeneračně dost výrazně narostla. Zatímco vloni měly akumulátory kapacitu 247 a 361 mAh, letos u Watch5 čekejte baterie o kapacitě 284 a 410 mAh. Rekordmanem jsou pak hodinky Watch5 Pro, které dostaly obří 590mAh akumulátor. A to by se mohl podepsat na delší výdrži, než dosud. Hodinky se také o třetinu rychleji dobijí. Základní model se za půl hodiny dostane na 45% kapacitu baterie, u Pro verze je to 35 procent.

Základní hardware hodinek se nijak nezměnil. Výkon zajišťuje 5nm dvoujádro Exynos W920 s 1,5GB RAM. Interní paměť má kapacitu 16 GB. Z novinek ve specifikacích můžeme dále vypíchnout snad jen podporu Bluetooth 5.2. GPS, NFC a volitelně LTE jsou samozřejmostí. Výrobce si pro hodinky připravil několik nových ciferníků s většími možnostmi personalizace a vylepšil měření zdravotních dat. Mobilní aplikace Samsung Health vám dokáže analyzovat spánek, přiřadit vám podle toho ikonu zvířete či vás „chytře“ vzbudit.

Pro hodinky je k dispozici i celá řada originálních řemínků, základní silikonové můžete nahradit kovovými i textilními pásky. Zatímco řemínek základního modelu má klasickou přezku, přes kterou pásek provléknete směrem k zápěstí. Pro varianta má tzv. magnetický D-Buckle, jehož délku si upravíte podle potřeby.



Pro hodinky bude existovat celé řada originálním řemínků

Galaxy Watch5 Pro se dočkaly i několika speciálních funkcí. Do hodinek můžete importovat GPX soubory, v případě navigace hodinky, nejen zavibrují, ale také vás doprovází hlasem. No a když se ztratíte, dokáží vás hodinky navigovat tam, kde jste začali. Prodej hodinek startuje 26. srpna, ode dnešního dne je možné je předobjednat. Zdarma k nim obdržíte sluchátka Galaxy Buds Live.

Ceny hodinek od Samsungu: