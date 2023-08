Hodinky Galaxy Watch6 změří teplotu. Jenže ne tu vaši, ale třeba vody nebo okolních předmětů

Do redakce dorazily hodinky Galaxy Watch6 Classic od Samsungu, ještě před jejich kompletní recenzí samostatně ukážeme asi největší letošní novinku – měření teploty. A to nejen kůže svého nositele, ale i jiných předmětů.

Samsung na akci Galaxy Unpacked tento víceúčelový teploměr překvapivě zapomněl zmínit, přestože se jedná o největší letošní hardwarovou novinku hodinek. A překvapení pokračovalo i při úvodním nastavení hodinek, v nichž aplikace měřicí teplotu chyběla. Musíte si ji nainstalovat až dodatečně, proto o ní spoustu uživatelů hodinek zřejmě nemá ani tušení.

V telefonu, který je spárovaný s hodinkami, nainstalujte z Google Play aplikaci Thermo Check. Rozklikněte šipku vedle tlačítka pro instalaci, a rovnou zvolte i hodinky Galaxy Watch6. Nainstaluje se na ně aplikace nutná pro samotné měření teploty. V mobilu slouží pro ukládání historie teplot, a zobrazíte si v ní i krátkou uživatelskou příručku. To hlavní však spočívá v aplikaci na zápěstí, která je mimo korejštiny lokalizovaná jen do angličtiny.



Ke srovnání jsme měli klasický rtuťový teploměr, který měřil teplotu uvnitř budovy. Hodinky naměřily stejný údaj, jakmile jsem je namířil na stěnu hned vedle pověšeného teploměru

Základem jsou dvě různá měření. Můžete měřit teplotu okolních objektů, které jsou vyrobeny z plastu, dřeva nebo kovu, dále pak změříte teplotu vodní hladiny nebo je na výběr ještě univerzální měření. Následně je nutné sundat hodinky a namířit jejich zády na objekt vašeho zájmu, měřit můžete jednorázově nebo kontinuálně, kdy uvidíte postupné změny teploty. Teploty výrobků z plastu (např. PC myš nebo sluchátka) byly uvěřitelné, teplotu těla však hodinkami nezměříte. Ani, když si jimi namíříte na čelo.

Kovové víko vypnutého notebooku hlásilo 20 stupňů, skříň několik hodin zapnutého počítače pak 52 stupňů. SSD disk v kovovém poudzře, který na ní ležel, část tepla naakumuloval. Hodinky u něj uváděly 38 stupňů. Pokud jsem změřil teplotu stěny, byla stejná, jakou změřil rtuťový teploměr pověšený na stěně hned vedle (23°C).

Odchylky oproti klasickým teploměrům zde samozřejmě budou, i tak však na zápěstí dostáváme zajímavý doplněk. Poněkud nelogické je, že hodinky neřeknou mnohem zásadnější údaj – teplotu lidského těla –, ačkoli ji nějak měřit umí, protože slouží pro hlídání ženského cyklu. Teplotu těla 36,5 °C vám ale prostě na displeji nikde neukážou, i když ji pravděpodobně „pro sebe“ znají nebo ji umí odhadnout.

Hodinky změří i teplotu vody

Hodinkami však změříte i teplotu vody, do které jsou ponořené. V tom případě je musíte nechat nasazené na zápěstí a spustit režim Always On, který pod vodou deaktivuje dotyky na displej. Pod hladinou vidíte aktuální teplotu a měření probíhá kontinuálně. Protože hodinky připnete na tělo, které je teplejší, než voda, musíte počkat několik minut, než můžete z hodinek odčítat skutečnou teplotu vody.

Představení hodinek Galaxy Watch6:

Měření je v současné době k dispozici jen u hodinek Galaxy Watch6, ovšem po budoucí aktualizaci firmwaru bude zpřístupněno i u hodinek Galaxy Watch5. Ty jsou totiž na zádech osazeny stejným bezkontaktním teploměrem, jenže Samsung jej aktivuje až po roční odmlce, kdy se věnoval vývoji měřicích aplikací.