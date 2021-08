Hejblátka, kabely, lepidlo a šroubky. Podívejte se do útrob skládacího Z Fold3

Skládací Samsung Galaxy Z Fold3 se ještě nedostal do prodeje, a už je možné jej vidět rozebraného do šroubku! O první rozborku skládačky se postaral YouTube kanál PBKreviews, který krok po kroku z telefonu demontuje součástky a přidává komentář o tom, k čemu daná součástka slouží. Pokud vás zajímá, jak se Samsungu do tenkého těla skládačky podařilo umístit všechny potřebné komponenty a ještě navrch přidat zvýšenou odolnost IPx8, můžete se na rozborku podívat ve videu níže.

Začátek je stejný jako u všech ostatních telefonů, je třeba nahřát zadní skleněný kryt a také přední kryt s displejem, a obě tyto části odcvaknout a odpojit od telefonu. Následně se zpřístupní dvě „telefonní části", přičemž každá z nich je spojena s tou druhou flex kabely, které jsou doplněny červenými gumovými pásky zajišťujícími voděodolnost. Komponenty jsou hodně natěsnány na sebe, takže to vypadá, že případná rozborka kvůli opravě bude dosti časově náročná. Telefon je samozřejmě modulární, má hlavní desku, doplňkovou desku, samostatné fotoaparáty, vibrační motorek, 5G antény, NFC, reproduktory a další komponenty.

Rozborka Samsungu Galaxy Z Fold3:

Obě baterie drží v těle silná vrstva lepidla, na procesoru a pamětech je umístěna teplovodivá pasty, která navazuje na tenkou vrstvu grafitu. Ten je ve větším provedení umístěn i na zadním krytu, protože se stará o rozptyl tepla z oblasti čipsetu do okolí. Součástí rozborky není pouze rozebrání skládacího displeje z přední strany, které by mohlo, i v rukou některých profesionálů, dopadnout velmi špatně. Samsung bude mít na odlepení skládacího displeje z těla Galaxy Z Fold3 v servisních centrech zřejmě k dispozici speciální „přípravek“.

Naše první dojmy z nejnovější skládačky od Samsungu:

