Pařížská premiéra Samsungu přinese mnoho novinek. Flip, Fold, hodinky, ale hlavně funkční prsten Galaxy Ring

Samsung zatím oficiálně nepotvrdil termín očekávané letní představovací akce Galaxy Unpacked, z neoficiálních zdrojů víme jen to, že by se představení mělo odehrát někdy okolo 10. července, a to v Paříži. A že na něm nebude nouze o novinky, potvrdil známý leaker @evleaks. Podle jeho informací se máme těšit na dvojici bezdrátových sluchátek, na trojici chytrých hodinek, na dvě skládačky a také na kompletní premiéru prstenu Galaxy Ring.



Render Samsungu Galaxy Z Fold6

Evan Blass na sociální síti X publikoval informace k blížící se akci Galaxy Unpacked, která, co do počtu oznámených produktů, bude u jihokorejské značky zřejmě rekordní. V plánu je podle jeho zdroje dvojice sluchátek (Galaxy Buds3 a Buds3 Pro), dále pak trojice chytrých hodinek. Konkrétně modely Galaxy Watch7, Galaxy Watch7 Ultra a také odlehčené Galaxy Watch7 FE.

V prvním případě se má jednat o klasického zástupce navazujícího na aktuální Galaxy Watch 6. Hodinky s přídomkem FE mají klást důraz na cenu, a čekáme u nich i trochu ořezané funkce. Nejvyšší model Galaxy Watch7 Ultra (někdy nazýván též jako Watch Ultra) by měl být přímým nástupcem Galaxy Watch5 Pro. U těchto hodinek tak čekáme daleko větší baterii. S výdrží hodinek by měl významně pomoci i 3nm, procesor Exynos W1000. Spekulace zahrnují i vyšší úložiště v základu, rychlejší dobíjení nebo měření krevního cukru. To se však skloňuje už několikátým rokem po sobě.

Galaxy Ring v několika velikostech

Co do zájmu veřejnosti, však letos určitě na prvních místech nebudou nové skládačky, ale prsten Galaxy Ring. Samsung ho už má kompletně dotažený, o čemž svědčí nedávná certifikace prstenu u organizace Bluetooth SIG. Prstem bude ve velikostech S až XL, bude podporovat Bluetooth 5.4, a na jedno nabití má (dle velikosti prstenu, resp. kapacitě baterie) vydržet až devět dní.



V červenci se očekává kompletní premiéra prstenu Galaxy Ring. Budeme znát jeho funkce, výdrž, cenu i dostupnost

Jak bývá každým rokem nepsanou tradicí, i tentokrát jihokorejci uvedou na trh novou generaci skládacích telefonů Galaxy Z Flip6 (kódové označení B6) a Galaxy Z Fold6 (kódová označení Q6). Dříve se ještě spekulovalo o levném skládacím Galaxy Z Fold6 FE či o modelu Z Fold6 Ultra se zabudovaným stylusem S Pen a fotoaparáty z řady Galaxy S, z plánů však zřejmě nakonec sešlo.



Detail fotoaparátu u připravovaného Samsungu Galaxy Z Fold6

U obou skládaček se očekává nová generace skládacího displeje, u něhož by měl být překlad v displeji méně vidět. I díky tomu, že Samsung použije tlustší skládací sklo. Podle zdrojů však překlad nebude kompletně eliminovaný, pouze bude méně viditelný. Uvnitř obou telefonů samozřejmě i dojde na funkce umělé inteligence, a očekáváme, že Samsung ke stávající Galaxy AI přidá minimálně pár nových funkcí. Je však otázka, zda se u všech funkcí umělé inteligence konečně dočkáme podpory češtiny.

Velkým otazníkem jsou ještě tablety řady Galaxy Tab S, které v této době zažívají vždy svou premiéru. Desátá generace tabletů by však mezi záplavou novinek zapadla, a tak je možné, že si ji Samsung nechá na pozdější termín.

Zdroj: evleaks, kedglobal