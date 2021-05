Galaxy SmartTag+ se naučil UWB. Telefon k němu navede pomocí rozšířené reality

Samsung po několika měsíční odmlce uvedl do Česka, po lokátoru Galaxy SmartTag, i jeho vylepšenou verzi Galaxy SmartTag+. Ten se v zásadě nijak neliší od první generace lokátoru, jehož test si můžete přečíst zde. Mimo nepatrně větších rozměrů je tou největší novinkou přívěsku přítomnost technologie UWB. Ta slouží k dohledání lokátoru, resp. věci, ke které je připevněn, přes hledáček připojeného smartphonu a šipky vám ukazují, kterým směrem se SmartTag+ nachází.

Připojení lokátoru je stejné, jako u základní varianty. Budete potřebovat aplikaci SmartThings, ve které můžete lokátor rychle nastavit, snadno aktualizovat a uvést do provozu. Výdrž baterie, možnosti jednoho akčního tlačítka a další záležitosti jsou zcela identické, navíc je skutečně jen UWB. A to využijete až při dohledání lokátoru v terénu. Stačí se k němu jen prokliknout přes modul SmartThings Find a stisknout tlačítko Hledat poblíž.

Telefon nejprve detekuje úroveň signálu lokátoru, což v uzavřené místnosti trvá řádově jen několik vteřin. Venku se může toto prvotní „ohledání“ protáhnout i na minutu. Jakmile telefon lokátor najde, dozvíte se, jak daleko od vás lokátor aktuálně je. V té chvíli nastupuje do akce funkce Najít pomocí fotoaparátu. Stačí zády telefonu mířit okolo sebe, a v hledáčku uvidíte šipky, které vás navedou přímo k lokátoru. Jeho budoucí pozice je označena jiskrami, které již z dálky rámcově prozradí jeho přesnou polohu.

Dohledání SmartTag+ pomocí technologie UWB:

Vyhledávání foťáku se někdy zpřístupňuje až čtyři metry okolo objektu, několikrát se nám však podařilo SmartTag+ lokalizovat přes hledáček i ve vzdálenosti přes 6 metrů od věci, ke které byl připojen. Pokud jste na místě a lokátor nevidíte, můžete jej ve finále ještě prozvonit. Vyhledání SmartTag+ bylo úspěšné i při jeho náhodném schování v terénu druhou osobou. Sluší se zmínit i to, že pro dohledání SmartTag+ je třeba, aby i váš telefon podporoval UWB. A to platí např. pro Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21+, Galaxy Note20 Ultra nebo o Galaxy Z Fold2.

SmartTag+ je postaven přímo proti lokátoru Apple AirTag, a i u řešení od Samsungu je důležitý ekosystém uživatelů smartphonů řady Galaxy. Jenže oproti Applu má řešení od Samsungu jednu výraznou nevýhodu. Offline vyhledání, kdy vám data o pozici přívěsku mohou poskytnout další uživatelé řady Galaxy, je v základním stavu vypnuté, zatímco Apple tuto funkci aktivuje automaticky při přidání Apple účtu do iPhonu. U Samsungu vám v liště sice občas vyskakuje notifikace na offline vyhledávání, ale hádáme tvrdit, že takto „poslepu“ a bez výraznějšího vysvětlení si tuto funkci aktivuje málokdo.

Je tedy otázkou, co Samsungu brání, aby funkci napevno aktivoval při každém přihlášení pod Samsung účtem ve svých smartphonech řady Galaxy. Jsou to specifické podmínky, které je nutné odsouhlasit? Pokud ano, proč Apple offline lokalizaci automaticky zapíná bez diskusí, zatímco u Samsungu je tato volba jako „nepovinná“? Pokud by jihokorejci funkci aktivoval všem automaticky, síť uživatelů řady Galaxy by se rozrostla jako houby po dešti...



Největší rozdíl mezi offline lokalizací Samsungu a Applu? Americký gigant se na nic neptá a funkcí zapíná všem bez rozdílu po přihlášení k Apple účtu. Při přidávání Samsung účtu je offline lokalizace označená jako „nepovinná“. Musíte si ji sami zaškrtnout nebo si ji ručně aktivovat v nastavení. A to je velký kámen úrazu...

Vylepšený lokátor Galaxy SmartTag+ můžete v Česku pořídit za 1 499 Kč v námi testované modré a také v černé barevné variantě. Základní varianta lokátoru, tj. bez podpory UWB, vychází na 899 Kč. Její test si můžete přečíst zde.

Shrnutí základních faktů o lokátorech řady SmartTag: