Galaxy AI se letos dostane na sto milionů telefonů. Samsung chce za dva roky zpřístupnit i placenou verzi

Samsung ve všech tiskových materiálech k řadě Galaxy S24 uvádí, že umělá inteligence Galaxy AI je v současné podobě bezplatná až do roku 2025. Jenže až dosud nebylo jasné, co můžeme očekávat po tomto datu. Terminologie naznačovala, že Samsung svou umělou inteligencí následně zpoplatní. Prezident mobilní divize Samsungu, TM Roh, však tuto informaci potvrdil jen z poloviny.



Šéf mobilního Samsungu uvedl, že jihokorejci zatím nemají žádné plány a strategii pro mobilní umělou inteligenci pro léta 2026 a dále. Přesto však naznačil, že po roce 2025 zůstane část nástrojů umělé inteligence bezplatná, výkonnější AI funkce by však měly být schované za předplatným. TM Roh doslova uvedl: „Podle našich analýz existují různé potřeby pro mobilní AI. Najdou se spotřebitelé, kteří se spokojí s používáním AI zdarma. Ale mohou existovat i zákazníci, kteří si budou přát ještě výkonnější AI a dokonce za ní zaplatí. Při rozhodování o budoucnosti vezmeme v úvahu všechny tyto faktory“.

Letos poběží ve 100 milionech telefonů

Samsung má tedy na přesné rozhodnutí více než rok, a podle nás bude záviset i na tom, jak dobře bude mobilní umělá inteligence přijata. Bude se jednat o doplněk, který použijeme „jednou za čas“ nebo o důležité funkce, které využijeme každý den? Z globálního pohledu bude mít Samsung jasno zřejmě dříve, protože v Galaxy AI je již teď k dispozici řada světových jazyků. V Česku si na verdikt budeme muset počkat zřejmě až do poloviny letošního roku. Do té doby by se měl do telefonů od Samsungu dostat český jazykový balíček. V recenzi Samsungu Galaxy S24 Ultra jsme tak funkce AI kompletně otestovat zatím nemohli.

Podle TM Roha má mít Galaxy AI u Samsungu, minimálně letos, zářnou budoucnost. Samsung chce umělou inteligenci jen v letošním roce dostat do 100 milionů zařízení po celém světě. A pod tuto cifru se podepíší nejen prodeje řady Galaxy S24, která opět hlásí rekordní předobjednávky, ale zejména zpřístupnění AI funkcí na starší modely. Zejména na řady Galaxy S23, Galaxy Tab S9 a na skládačky Galaxy Z Flip5 a Galaxy Z Fold5. A dá se předpokládat, že se mobilní AI dostane i na budoucí letošní skládačky – Galaxy Z Fold6 a Galaxy Z Flip6.

Zdroj: Economictimes