Galaxy AI se letos česky zřejmě nenaučí. V plánech do konce roku náš jazyk chybí, přednost dostala švédština

Když Samsung představoval řadu Galaxy S24, na tiskové konferenci uvedl, že je v plánu i český jazykový balíček pro Galaxy AI, který by umožnil práci s mluveným jazykem a hlasovou syntézu – a to byla pro naší malou zemi věc nevídaná. V odhadech Samsung zmiňoval první polovinu roku, už teď je ale jasné, že se to na jaře rozhodně nestihne. A co je podstatnější, Česko (ani Slovensko) v plánech letošních jazykových balíčků vůbec nefiguruje. A s tím nepřímo souvisí i dosti překvapivá podpora švédštiny...



„Ahoj“ bude na světové mapě jazyků v Galaxy AI i letos stále chybět. Čeština se údajně vyvíjí, ale Samsung nemá žádné přesné datum. Není na čase klást si otázku, zda se ji vůbec dočkáme alespoň v příštím roce?

Naše první dojmy z řady Galaxy S24 doplnily i informace přímo ze informací Samsungu. Ten nám v lednu potvrdil, že probíhá vývoj českého jazykového balíčku, který do telefonů dorazí v průběhu letošního roku. Jenže, Samsung právě na svém blogu oznámil nové jazykové balíčky pro Galaxy AI, a my čekali, že se konečně dozvíme datum, kdy do Samsungů dorazí plnohodnotná podpora češtiny. Bohužel dostávají přednost jiné světové jazyky, konkrétně rumunština, holandština, turečtina, zjednodušená čínština, evropská portugalština a také švédština. Do Galaxy AI se dostanou v průběhu letošního roku.

Datum vydání češtiny? Neznámé

Právě přídavek tohoto jazyka je poměrně nečekaný, protože jim na světě mluví zhruba 10,5 milionů lidí. U češtiny se odhaduje stejná řečnická základna (ne-li nepatrně vyšší), v plánech Samsungu na letošní rok však není. V první vlně do Galaxy AI přibude podpora arabštiny, indonézštiny a ruštiny. Současně dojde k přidání tří nových dialektů, konkrétně australské angličtiny, kantonštiny (Čína) a kanadské francouzštiny.

Podpora češtiny krátce po startu prodejů řady Galaxy S24 zněla velmi optimisticky, třeba už jen kvůli tomu, že by se má letos na náš trh dostat oficiální e-shop Googlu, v němž firma napřímo nabízí svá chytrá zařízení. A protože víme, že Samsung na některých částech umělé inteligence spolupracuje s Googlem, podpora češtiny se skutečně přímo nabízela. Jenže, letos v plánech evidentně není. PR manažer českého Samsungu, David Sahula, uvedl: „V současné době však nemáme další informace, týkající se konkrétně rozšíření jazykové podpory Galaxy AI o český a slovenský jazyk.“

Dočkáme se podpory češtiny alespoň v příštím roce, třeba u řady Galaxy S25, nebo avizovaná podpora našeho mateřského jazyka jen „vyšumí“ do ztracena?