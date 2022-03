Futuristický design a displej ve tvaru písmene „L“. Samsung pracuje na konceptu, jaký jste ještě neviděli

Poslední dobou se trh se smartphony dočkal výrazného oživení. Skládačky, véčka, telefony s displejem téměř po celém obvodu a firmy dokonce již demonstrují flexibilní displeje. Samsung však možná chystá něco, co jsme zatím ještě neviděli.



Samsung si nechal patentovat konstrukci displeje, jakou jsme ještě neviděli

Jak ukazuje patent Samsungu podaný v loňském roce, firma uvažuje nad novým typem konstrukce, který by měl rovněž ohebný displej, ovšem jen jeho horní polovinu. Ta by se ohýbala přes záda telefonu směrem k fotoaparátu. V otevřeném stavu by pak displej telefonu připomínal tvarem písmeno L.

Pro focení i videohovory

Tento exotický nápad se pokusil podle detailních nákresů v patantu vizualizovat grafik Concept Creator pro server LetsGoDigital. A k čemu by tento tvar byl? Ohebná část by mohla po otevření sloužit k zobrazení doplňkového obsahu. Samsung to demonstruje například na videohovorech, kdy by hlavní část zobrazovala obraz volajícího, zatímco v doplňkové části by byl vidět pohled snímající uživatele z čelní kamerky.

Využít by šel i jako doplňkové ovládání různých aplikací. Jedním z dalších uvedených příkladů je například manuální nastavení aplikace fotoaparátu, kde by člověk rovnou mohl měnit hodnoty ISO či expozice, a to bez nutnosti přepínat do jiného fotografického režimu. V zavřeném stavu by pak část na zadní straně sloužila jako hledáček hlavního fotoaparátu při focení selfie.

Tento originální typ konstrukce by rozhodně našel i další způsoby využití, jen by bylo nutné, aby s ním systém a aplikace dokázaly pracovat. Ve výsledku jde totiž o podobnou myšlenku jako například zrealizovalo LG Wing, jen zde se další část displeje nevytáčí ale vyklápí. Varianta Samsungu je však zatím pouze ve fázi patentu a není jisté, zda se někdy dočká své realizace. Přesto jde o zajímavý nápad a pokus o inovaci.

