Fotorežimu Zábava se v „áčkové“ řadě od Samsungu daří. Mód po roce existence hlásí rekordní počet použití

Samsung na svém blogu oznámil, že se v řadě Galaxy A stal velmi populárním fotorežim Zábava, na němž jihokorejci spolupracují se Snapchatem, resp. jeho funkcí AR Lens. Ta umožňuje aplikacím třetích stran přístup k modulu Snap Camera Kit, který je naplněný různorodými filtry. Fotorežim Zábava se dostal do řady Galaxy A v roce 2021, a do dnešních dní ž počítadlo jeho počtu použití překročilo metu 2,5 miliardy.

Samsung po úspěchu režimu v řadě Galaxy A stejný mód dostal i do řad Galaxy M, Galaxy F a také do vlajkových modelů řad Galaxy S, Galaxy Note a Galaxy Z. Samsung chce v následujících měsících spolupráci s Snapchatem ještě rozšířit. Třeba tím, že nabídne efekty, dříve omezené jen na specifický region světa, i dalším uživatelům.



Uživatelé řady Galaxy A ve fotoaparátu často využívají režim Zábava, jehož součástí jsou filtry od Snapchatu

Filtry od Snapchatu denně používání na 250 milionů uživatelů aplikace Snapchat, a řada Galaxy je tak pro Snapchat dalším odbytištěm. Tento populární komunikátor sice dříve chtěl proniknout i do sféry fyzických zařízení, ale ukázalo se, že to není až tak snadné. V dubnu představený Pixy Drone byl po čtyřech měsících vývoje zrušen. Jeho první várky byla vyrobena v omezeném množství, další kusy první generace už firmy nevyrobí. Mnohém výnosnějším byznysem je komunikátor Snapchat, který se nově nabízí i v podobě online verze. Zadarmo to však rozhodně není...

Představení dronu Snap Pixy: