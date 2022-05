Fotografické novinky z řady Galaxy S22 se dostanou i na starší Samsungy. A to ještě do začátku prázdnin

Samsung se rozhodl, že fotografické funkce z řady Galaxy S22 dostane i do svých starších topmodelů řad Galaxy Note, Galaxy S a Galaxy Z. Stane se tak prostřednictvím budoucí firmwarové aktualizace, přičemž většina fotografických novinek by se měla do vybraných modelů řady Galaxy dostat ještě v průběhu první poloviny letošní roku. To znamená, že by se topmodely od Samsungu měly naučit nové fotografické funkce ještě předtím, než v červenci vyrazíte na dovolenou...

Samsung jako první zmiňuje vylepšené noční focení alias „Nightography“, která umožňuje pořizovat portrétní snímky přes teleobjektiv i v horších světelných podmínkách. Na tuto funkci se může těšit: Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy Z Fold2 a Galaxy Z Fold3.



Na starší topmodely od Samsungu se v prvé řadě dostanete portrétní režim za horších světelných podmínek

Při videovolání je možné u řady Galaxy S22 využít funkcí auto-framing, a to konkrétně u Messengeru, Google Duo, Google Met, Instagramu a WhatsAppu. Telefon dokáže v záběru udržet až 10 lidí, a podle jejich pohybu přibližuje nebo oddaluje scénu. V první vlně se auto-framing objevil u Galaxy Z Fold3, od té doby jej Samsung ještě vylepšil, takže je připraven k nasazení i u dalších modelů, a to nejen v aplikaci Fotoaparát.

Ukázka auto-framingu u Galaxy Z Fold3:

Auto-framing se dostane na modely: Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21 FE, Galaxy Z Flip, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Fold2, a na Galaxy Z Fold3.

V průběhu videovolání bude možné použít nové videoefekty, např. rozmazání pozadí, kompletní změnu pozadí či úpravy režimu mikrofonu. Efekty následně využijete v aplikacích: BlueJeans, Google Duo, Google Meet, KakaoTalk, Knox Meeting, Messenger (Meta), Microsoft Teams, Webex Meetings, WhatsApp a u Zoomu. Seznam podporovaných telefonů je rozsáhlý, patři zde řady Galaxy S10, Galaxy Note10 (včetně modelu Lite), Galaxy S20, Galaxy S21 a všechny skládačky (mimo prvního Foldu).

Samsung u řady Galaxy S21 a také u poslední generace skládaček zpřístupní vyšší fotografickou kvalitu při využívání aplikací třetích stran z Google Play. Samsung u alternativních aplikací zpřístupní třeba umělou inteligenci, multi-frame redukci šumu, video stabilizaci, noční režim a dále také teleobjektiv u Instagramu, Snapchatu a TikToku.

Představení aplikace ExpertRAW:

Ještě v průběhu května by měla být pro Galaxy Z Fold3 na Galaxy Storu k dispozici ke stažení aplikace ExpertRAW. Brzy se počítá i s podporou této aplikace u Z Fold2, S20 Ultra a také u Note20 Ultra.

Zdroj Samsung Community