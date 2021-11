Fanouškovský koncept zaujal. Tablet Samsung Galaxy Tab S7 FE má jen jeden výraznější nedostatek

Samsung Galaxy S20 FE prošlápl cestu, a na vlně popularity se chce svézt i tablet Galaxy Tab S7 FE od Samsungu. Nový model vychází z Galaxy Tab S7+, zachovává si celokovovou konstrukci, dotykové pero S Pen, obří baterii i stereoreproduktory od AKG. V praxi utrpěl jen výkon tabletu, protože displej, byť tentokrát IPS panel, je stále dost kvalitní. Bude vám však stačit jen 4GB operační paměť, která se u smartphonů bere jako nepsané minimum?

Galaxy Tab S7 FE vychází z konstrukce Tab S7+, na první pohled byste jej za vybavenější tablet zřejmě zaměnili. Celokovová konstrukce, útlé tělo, stylus, který se nabíjí ze zad tabletu (najdete jej přímo v základní krabici) - to vše zůstává při starém. Částečně dokonce i reproduktory, sice už nejsou čtyři, ale „jen“ dva, ale stále se pod ně podepsala společnost AKG audio. Můžete tedy očekávat solidní zvukový výstup, každopádně sluchátkový jack už nikoliv. V tenkém profilu na něj místo nezbylo, a přídomek FE na tom pramálo změní.

IPS kvalitou velmi blízký AMOLEDu

Samotný displej je tentokráte velkým překvapením. Málokdy se stane, že na první pohled v redakci nerozpoznáme rozdíl mezi AMOLED a IPS panelem. Tentokrát Samsung vsadil na kvalitní displej druhého typu, takže ani moc nevadí, že jsme přišli o probarvenější AMOLED. Jistě, na přímém slunci budete muset jas ručně šroubovat na maximum (automatika to často stihne rychleji) a v interiérech se v panelu částečně odráží okolí, ale jinak displeji nemáme moc co vytknout. Tedy, až na nižší jemnost danou rozlišením 2 650 × 1600 pix, která se u některých her prokazuje zubatými texturami.

Redakční představení Samsungu Galaxy Tab S7 FE:

Obnovovací frekvence displeje neskrývá žádné překvapení. Panel je 60Hz, přesto si u něj můžete nastavit tmavý režim upravit barevné tóny displeje (mimo AMOLEDů tuto funkci vídáme velmi zřídka), či v noci utlumit intenzitu modrého světla. Dotykové pero funguje stejně jako u vybavenějšího tabletu, stylus je aktivní, takže má smysl uvažovat i o bezdotykových gestech.

Kompromisů se nedočkala ani baterie. Do těla se dostal obří 10 090mAh akumulátor, který můžete dobít zrychleně až 45 Watty. Tuto nabíječku si sice musíte dokoupit samostatně, je však pravděpodobné, že vám tento adaptér již delší dobu leží šuplíku, protože jihokorejský výrobce 45W nabíjecí výkon už několik let vývojově nepřekonal.



Samsung Galaxy Tab S7 FE jsme otestovali v zelené barevné variantě, tablet má úzký profil, celokovové tělo a k zádům „přilepí“ i stylus S Pen (v barvě tabletu, my si pomohli perem z Tab S7+), byť už vám výrobce přesné místo nijak nezvýrazní

Vše tak směřuje k nevyhnutelnému, a to k čipsetu, který dostal výrazný zásah. Místo špičkového Snapdragon 865+ dostanete o řád méně výkonný čipset. V případě námi testované 5G verze tabletu jde do hry Snapdragon 750G, tedy stejný čipset jako u smartphonu střední třídy Galaxy A52 5G. Má s ním trochu problém i benchmark Antutu, který není schopen jeho výkon otestovat v plné verzi testu, a v Lite variantě, kterou si stáhne, zeje čistá nula. Nemáme to sice podpořené čísly, výkon je však o dost nižší, než u „pluska“...

...na druhou stranu, potřebujete u tabletu špičkový čipset, který zřejmě stejně nevyužijete? I se „sedmsetpadesátkou“ můžete přímo na tabletu rozběhat DeX, který není nijak dýchavičný, jak by se mohlo zprvu zdát. Hry sice nepoběží na maximální FPS, ale s drobnými grafickými ústupky si zahrajete obstojně. Škoda jen nízké RAM, která je prakticky největší brzdou pro maximální využití výkonu tabletu. Právě zde by se hodila virtuální RAM, která by využila části interního úložiště jako mezipaměť. V současné verzi Androidu 11 s nadstavbou One UI 3.1 však tato funkce zatím chybí.



Sluchátkový jack se ani tentokrát nekoná. Široký fotomodul je jen chyták, na zádech vykukuje jen jeden foťák, druhá pozice je „slepá“

Vzato kolem a kolem je „fanouškovský“ Tab S7 FE zajímavou volbou pro ty, kteří nechtějí do tabletu investovat dvacet až třicet tisíc korun. 5G verze se samostatným slotem pro microSD kartu stojí v Česku 17 tisíc korun, což je téměř polovina pořizovací ceny Tab S7+. Pokud si vystačíte s Wi-Fi variantou (procesor Snapdragon 778G), můžete si odečíst další dva tisíce. Tablet je v ČR v prodeji ve stříbrné, černé a námi testované zelené. Bonusem je i zpětná kompatibilita s příslušenstvím, takže k bočnímu konektoru přicvaknete třeba přídavné pouzdro pro Tab S7+ s QWERTY klávesnicí.