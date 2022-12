Exynosy mají zůstat autům. Samsung ustavil nový procesorový tým, bude přímo podléhat mobilní divizi

Samsung se vzhlédnul v tom, jak si Apple vyvíjí vlastní čipsety, pro které optimalizuje systém iOS. U Samsungu jsme mohli léta vidět podobné chování, kdy si jihokorejci pro své telefony vyráběli „vlastní“ čipsety Exynos. Jenže, Samsung je obrovský konglomerát. Mobilní divizi dodávala čipsety dceřiná firma Samsung LSI, která se však ani po několika letech se svými procesory nedokázala dotáhnout na Qualcomm. I proto má chystaná řada Galaxy S23 běžet i v Evropě na Snapdragonu 8 Gen 2.

Mobilní divize, která je od loňského prosince společně se spotřební elektronikou součástí uskupení Samsung MX, evidentně s dodávanými čipsety nebyla dlouhodobě spokojená. Hřebíčkem do rakve však bylo až letošní provalení existence služby GOS, které byla v řadě Galaxy cíleně využívána ke snižování grafického výkonu hned po vybalení telefonu z krabice. Oddělení smartphonů si tak bude nově vyvíjet čipsety napřímo, takže má být vazba hardwaru na software daleko užší, než dříve.

Vedoucím nového procesorového týmu bude Won-Joon Choi, současný výkonný víceprezident Samsung Electronics. Ten je v současné době navíc šéfem výzkumu a vývoje vlajkových produktů, a před příchodem do Samsungu pracoval v Qualcommu na několika vysokých pozicích. Než však dojde k vývoji vlastního čipsetu Samsungu nové generace, zřejmě to ještě pár let potrvá. A do té doby je velká pravděpodobnost, že Samsung zůstane věrný čipsetům od Snapdragonu. Tedy minimálně u těch nejvýkonnějších modelů, a to je pro Evropany skvělá zpráva.

Exynosy navíc zřejmě nečeká příliš zářná budoucnost, protože právě Samsung byl jejich primárním odběratelem. Čipsety nasazené do telefonů značek Vivo a Meizu byly jen zanedbatelným množstvím. Podle spekulací to vypadá, že se Exynosy hromadně stáhnou z oblasti smartphonů, jihokorejci by je však mohli v záhy nasadit do automobilového průmyslu.

Zdroj: Thelec