Exynosy jdou stranou. Qualcomm potvrdil, že řada Galaxy S23 poběží na jeho Snapdragonech

Už žádné smutnění po tom, že některé světové trhy dostávají vlajkové smartphony od Samsungu s čipsety Snapdragon a my v Evropě musíme vzít za vděk variantám s méně výkonnými, tedy objektivně slabšími Exynosy. Od řady Galaxy S23 se to má změnit. Potvrdil to sám Qualcomm, pro nějž je exkluzivita u vlajkové řady Samsungu s prodejem v milionech kusů velký byznys. Celkově pak bude Samsung častěji spoléhat právě na výpočetní řešení Američanů.

Dosud to fungovalo tak, že Snapdragony si Samsung „šetřil“ převážně pro zákazníky ve Spojených státech a domovské Jižní Koreji, případně i Japonsko, Čínu a další jihovýchodoasijské trhy. Naproti tomu Evropa, Rusko, Afrika a Blízký východ dostávaly verzi s Exynosem. Takto to platilo ještě u letošní řady Galaxy S22, kde byla převaha Snapdragonů (70 %) a menší část Exynosů (30 %). Zejména fanoušci Samsungu z Evropy se tak často a oprávněně mohli cítit jako zákazníci druhé kategorie.

Dodávky čipů pro Samsung na dalších 7 let

To se příští rok konečně změní. Sice se spekuluje, že polovodičová divize Samsungu nadále usilovně vyvíjí novou generaci Exynosu 2300, ale šéf Qualcommu Cristiano Amon na setkání s analytiky při oznamování čtvrtletních výsledků své firmy poodkryl plány na užší spolupráci se Samsungem: „Obnovili jsme smlouvu se Samsungem na dodávky čipů na dalších 7 let do roku 2030. Kromě smartphonů Galaxy dohoda zahrnuje počítače, tablety, rozšířenou realitu a další.“



Pro Qualcomm je dohoda obrovský úspěch. Vlajkové čipsety sice dodává mnoha různým výrobcům, ale nejvíc telefonů v této špičkové kategorii nadále prodává Samsung

Na upřesňující dotaz novinářů na situaci konkrétně u smartphonů Galaxy pak Amon uvedl, že zatímco před podepsáním nové dohody byly Snapdragony na řadě S22 zastoupeny zhruba 75 %, „u příští generace S23 to bude mnohem lepší a Snapdragony budou pohánět telefony Samsungu globálně“. Z pohledu Samsungu by asi nemělo velký smysl dávat Exynosy jen například na 10 % dodávek z nejvyšší modelové řady, takže lze předpokládat, že Snapdragony řadu S23 zcela ovládnou.

Postupný odklon vlajkových modelů Samsungu od Exynosů začal být patrný už s nástupem skládacích telefonů. Ani jeden model z řady Flip a Fold neobsahoval vlastní procesor Samsungu, volba padla vždy na některý z nejvyšších Snapdragonů a s touto specifikací šly skládačky do prodeje celosvětově. I tato skutečnost pak přiměla některé zákazníky v Evropě dát přednost například Z Flipu 3 se Snapdragonem před evropskou verzí Galaxy S22 s nechtěným Exynosem.

