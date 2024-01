Exynos se vrací. Samsung Galaxy S24 je definicí moderního telefonu ve dvou velikostech

Řada Galaxy S, to je pro mnohé jen nejvýkonnější Ultra. Společně s ní však Samsung dnes v San José uvedl i základní dvojici modelů Galaxy S24 a Galaxy S24+. V kompaktnějším a levnějším podání nabídnou stejné možnosti generativní umělé inteligence Galaxy AI. Základní model řady se soustředí na co nejvíce atraktivní cenu a kompaktnější rozměry, „plusko“ má mezigeneračně největší hardwarová vylepšení. Došlo na vyšší rozlišení displeje i na větší kapacitu baterie, která se téměř dotáhla na Ultru.

Dvojice základních „eskových“ telefonů si prakticky zachovává stejný design, jako loňská řada Galaxy S23. Oproti Ultře je pozitivní zprávou to, že mají všechny telefony stejný maximální jas displeje (až 2 600 nitů), na druhou stranu má S24 a S24+ jiný procesor. Zatímco Ultru pohání Snapdragon 8 Gen 3, tyto telefony dostaly do výbavy Exnos 2400. Samsung tak na jednom trhu vůbec poprvé nabídne v rámci jedné modelové řady dva různé 4nm čipsety. A evidentně se nebojí jejich přímého srovnání, což bude v Česku velmi jednoduché...

Jemnější displej, větší baterie

Dva základní modely řady nezapřou designovou podobnost s loňskými modely. Jenže, zatímco Ultra je hranatější, ostatní modely mají zaoblené, byť o něco prostorově výraznější hrany. Šasi telefonů je i nadále z hliníku, tentokrát se však jedná o vylepšený Armor Aluminium, který slibuje o 10 % vyšší odolnost, než u loňských modelů.



Samsung Galaxy S24 je základním modelem nové řady, dostal větší displej, nepatrně vyšší kapacitu baterie a jeho displej má nepatrně tenčí rámečky. V Česku telefon poběží, stejně jako Galaxy S24+, na Exynosu 2400. A my vyhlížíme zajímavé srovnání...

Samsungu obou novinek o 0,1 palce zvětšil úhlopříčku displejů, a nepatrně ztenčil rámečky. A výsledkem je to, že se do obou telefonů dostala větší baterie. Galaxy S24 se konečně dosáhla na metu 4 000 mAh (o 100 mAh více, než vloni), Galaxy S24+ už s kapacitou 4 900 mAh téměř dohnala Ultru. Plusko dobijete maximálně 45 Watty, základní model však i nadále zůstává u 25 Wattů. Bezdrátové nabíjení je u všech modelů stejné, má výkon 15W, a počítá se i reverzním bezdrátovým dobíjením ze zad telefonu. Obě novinky samozřejmě podporují odolnost IP68.

Představení řady Galaxy S24 od Samsungu:

Z pohledu zobrazení se odehrála největší změna u „pluska“. To totiž na úhlopříčce 6,7" konečně používá rozlišení QHD+. A jemnějšího displeje si všimnete i v reálu. Základní model se musí spokojit s Full HD+ rozlišením, ale u něj to nijak zásadně nevadí. Důležité je to, že všechny displeje řady mají adaptivní obnovovací frekvenci 1 – 120 Hz a také maximální jas až 2 600 nitů. Ve všech případech se bavíme o displejích typu Dynamic AMOLED 2X s ultrazvukovou čtečkou otisků prstů.

Exynos a výkonnější chlazení

Samsung do telefonů nasadil 4nm procesor poslední generace, nejedná se však o Snapdragon 8 Gen 3, ale o Exynos 2400. Tedy o procesor od Samsungu, který si dal „rok pauzu“. Srovnání obou čipsetů po stránce grafiky a výkonu tak budeme mít v Česku značně zjednodušené. Čipset, stejně jako poslední Snapdragon, podporuje Ray Rracing, navíc jej čeká i větší chladicí plocha. U S24 se mezigeneračně zvětšila 1,4×, u S24+ zase 1,5 násobně.



Srovnání chladicích ploch mezi Galaxy S23 a Galaxy S24 a mezi Galaxy S23+ a Galaxy S24+

Galaxy S24 využívá 8GB operační paměť, plusová varianta pak má 12GB RAM. 256GB úložiště, které nelze nijak rozšířit, mají oba modely stejné. S24ku nejlevněji pořídíte se 128GB pamětí, Galaxy S24+ bude k zase dostání i v 512GB variantě. Konektivita je u obou modelů na vysoké úrovni. Nechybí NFC, Wi-Fi 6E ani Bluetooth 5.3, základní model však musí oželet UWB.

Fotoaparáty jsou u obou telefonů totožné. Bavíme se o 50Mpx hlavním snímači Dual Pixel (F1.8) s optickou stabilizací, a dále o 12Mpx širokáči (F2.2) bez automatického zaostřování. 10Mpx teleobjektiv (F2.4) podporuje 3× optické přiblížení, dvojnásobný zoom v bezztrátové kvalitě dostanete z hlavního snímače. Průstřelová selfie v displeji má v celé řadě Galaxy S24 rozlišení 12 Mpx a dokáže automaticky ostřit.

Umělá inteligence na prvním místě

Možnosti umělé inteligence Galaxy AI, která je hlavním lákadlem řady, budou i s čipsetem od Samsungu stejné jako u Galaxy S24 Ultra. Čekejte tedy překlady hovorů v reálném čase, překlady zpráv, změnu tónů konverzace, přepis hlasu na text, souhrny webových stránek a poznámek, úpravy fotografií, tvorbu tapet, automaticky navrhované odpovědi, strukturování poznámek, rychlé souhrny konverzací, vypíchnutí nejdůležitějších položek z textu a generativní úpravy fotografií. Do základních modelů se dostala i funkce Circle to Search with Google, jenže tentokrát si vystačíte jen svým vlastním prstem. Detailnější popis fungování AI funkcí najdete v článku ke Galaxy S24 Ultra.

Některé funkce AI jsou navázány na Samsung klávesnici, jiné zase na webový prohlížeč Samsung Internet či na poznámky Samsung Notes. Stěžejní je to, že budou AI funkce minimálně do roku 2025 zdarma (resp. po přihlášení k Samsung účtu), a že se ještě letos dočkáme i podpory češtiny. Funkce, které nejsou navázané na jazykový model, budou k dispozici hned ze startu (např. souhrny webových stránek či strukturování poznámek), u funkcí navázaných na jazykové modely musíme počkat na jazykový balíček s češtinou.

Galaxy AI v zařízení a v cloudu Samsung své funkce umělé inteligence rozděluje i podle toho, zda fungují či budou fungovat lokálně v telefonu, nebo potřebují přístup ke vzdálenému serveru. Lokálně (On Device AI): překlad hovorů v reálném čase

překlad příchozích a odchozích zpráv (SMS i aplikace třetích stran)

přizpůsobení tónu konverzace (Samsung klávesnice)

přepis hlasu do textu (Samsung Notes)

stručné shrnutí zobrazení webové stránky (Samsung internet)

návrhy úprav fotografií Na cloudu: Circle to Search with Google

navrhované odpovědi v Google zprávách, změna stylů konverzace

okamžité překlady (ale volitelně lze přenastavit na zařízení)

strukturování poznámek a tvorba jejich obálek

okamžité překlady přepisu hlasu do textu (Samsung Notes, volitelně na zařízení)

generování rychlých shrnutí konverzací

nejdůležitější body z textu zobrazeného na webové stránce

tvorba vlastních tapet

generativní úpravy fotografií

Mimo práci s textem se nám líbily úpravy fotek a zpomalování videí. V prvním případě si můžete pohrát s kompozicí fotek a přesouvat nebo zvětšovat předměty jak je libo. Na jejich místo si umělá inteligence domyslí další obsah. Ne vždy je to ideální, ale na to, že jsme u vestavěné AI ve smartphonu teprve na začátku, jsou výsledky často až nečekaně dobré. U videí zase AI dopočítá rámce, abyste si mohli běžně natočené video zastavit v režimu slow motion. Stačí na videu jen podržet prst.

Zhruba polovina AI funkcí poběží přímo na zařízení, zbylá část poběží na cloudu. Pokud však svá osobní data nechcete nikam zasílat, jednoduše to v telefonu zakážete. Musíte však počítat s tím, že některé AI funkce nebudou fungovat, dokud jim cloudový přístup zase nepovolíte.

Ekologie podpořená sedmiletou podporou

V telefonech běží nejnovější verze grafické nadstavby One UI 6.1, která patří k těm nejlepším prostředím, na které můžete ve smartphonech narazit. Výrazným bonusem je sedmiletá softwarová podpora, a to, nejen, u bezpečnostních záplat, ale také u generací Androidu. Galaxy S24 se tak dočká až Androidu 21! Jihokorejcům se tak podařilo tímto krokem dohnat Google a Apple.

Dlouhodobá softwarová podpora jde ruku v ruce s ekologickým smýšlením Samsungu. Ten u svých topmodelů prakticky každým rokem nepatrně navyšuje procenta recyklovaných materiálů, a to stejné platí u některých součástek i v řadě Galaxy S24. Např. u bočních tlačítek, reproduktorů nebo u baterie.

Prodeje dvou základních telefonů řady Galaxy S24 odstartují 31. ledna, nabízet se budou v černé, šedé, žluté a ve fialové barevné variantě. Ceny novinek budou v Česku následující:

Galaxy S24 8/128 GB – 21 999 Kč

– 21 999 Kč Galaxy S24 8/256 GB – 23 499 Kč

– 23 499 Kč Galaxy S24+ 12/256 GB – 27 999 Kč

– 27 999 Kč Galaxy S24+ 12/512 GB – 30 999 Kč

Při zpětném výkupu vašeho stávající zařízení můžete u předobjednávek v termínu 17. až 30. ledna (nebo do vyprodání zásob) získat výkupní bonus až 2 500 Kč (S24+), resp. 1 000 Kč (S24). Při předobjednání navíc automaticky dostanete vyšší paměťovou variantu za cenu nižší paměťové varianty.

Samsung Galaxy S24 128GB katalog rozměry a hmotnost: 147 × 71 × 7,6 mm, 167 g

displej: 6,2", kapacitní LTPO AMOLED, 1 080 × 2 340, 416 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 8 GB, baterie: 4 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (8× Cortex-X4, 3 GHz, 4nm)

operační systém: Google Android 14

fotoaparát: 50MPx, video (7 680 × 4 320), autofocus, blesk 81 %

vybavenost cena: 22 000 Kč