Exynos 2200 od Samsungu dostanou smartphony i notebooky s Windows 10

Samsung má ve druhé polovině roku vstoupit se svými čipsety řady Exynos i na pole ARM notebooků. Chystá se tak zřejmě představení čipsetu Exynos 2200, který bude univerzální. Dostanou jej, jak telefony, tak notebooky, čímž chce Samsung přímo konkurovat čipsetům Apple M1 a Qualcomm Snapdragon 8cx druhé generace. A pro budoucí uživatele telefonů to znamená, že by mohli mít v mobilu „počítačový“ výkon doplněný grafickým čipem AMD Radeon. Záhy by se měl čipset dostat i do výkonných tabletů.

Pokud se spekulace potvrdí, bude Samsung prvním výrobcem, mimo Qualcommu, který na trh dodá ARM procesor pro notebooky s Windows 10. Podle zákulisních zdrojů nový čipset Exynos „nabídne vylepšenou funkcionalitu včetně neobyčejně vysokého výpočetního výkonu a energetické efektivity, a to použitím 5nm výrobní technologie. A to je dobrá zpráva pro notebooky i smartphony“. Součástí čipsetu bude podpora 5G, Bluetooth 5.0 i standard Wi-Fi 6E.

Nový čipset by se tedy mohl ukázat nejprve u notebooků a poté by mohl zamířit mezi smartphony. Je však škoda, že Samsung do Česka oficiální cestou své notebooky stále nedováží. Jenže právě model s „hybridním“ čipsetem by byl ideální možností, jak do Česka znovuuvést notebooky řady Galaxy.

Zdroj Kedglobal