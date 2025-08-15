Extrémně štíhlý Galaxy S25 Edge už koupíte v Česku přímo od Samsungu. Do konce srpna má sníženou cenu

Čtvrt roku po globální premiéře Samsung oficiálně přivezl svůj momentálně nejtenčí neskládací telefon také do Česka. Samsung Galaxy S25 Edge je smartphone s tloušťkou 5,8 mm a hmotností 163 gramů. Patří do vlajkové rodiny Galaxy S25, v rámci níž se výbavou řadí mezi základní model (bez přívlastku) a model Plus. V tuzemsku se začíná prodávat 15. srpna 2025 ve dvou barvách a dvou paměťových specifikacích.
|Model
|Paměťová verze
|Barvy
|Doporučená maloobchodní cena
|Startovací cena (do 31. srpna 2025)
|Samsung Galaxy S25 Edge
|12 + 512 GB
|Šedý titan, Černý titan
|34 499 Kč
|26 999 Kč
|12 + 256 GB
|31 499 Kč
|23 999 Kč
V Rakousku, Německu i Polsku je telefon v prodeji už od května. Uvedení do Česka v pozdějším čase než v sousedních evropských zemích je samozřejmě pro výrobce velká nevýhoda. Většina zájemců o Galaxy S25 Edge už si ho pořídila v zahraničí, anebo se spolehla na neoficiální dovoz.
Právě e-shopy, které Edge už dříve dovážely, jej nyní se startem oficiální distribuce vyprodávají za ještě mnohem výhodnější ceny, než nabízí Samsung v akci do konce srpna. Nižší paměťovou verzi 256 GB lze zakoupit zhruba za 18 tisíc, variantu 512 GB za 19 tisíc. V tomto kontextu bude zajímavé sledovat, jakou zvolí Samsung politiku na konci srpna po skončení platnosti zaváděcích cen. Návrat na „doporučené“ ceny je prakticky vyloučený, telefon by byl neprodejný.
Zákazníci, kteří zakoupí Edge v oficiální distribuci, mohou navíc na dobu 6 měsíců zdarma využívat službu Google AI Pro spolu s 2TB cloudovým úložištěm bez dalších poplatků. Google AI Pro přináší přístup k nejpokročilejším modelům společnosti Google, včetně funkcí jako Gems (osobní rádci na libovolná témata) a Deep Research, který funguje osobní analytický asistent.
Připomeňme si parametry
Galaxy S25 Edge obsahuje rám z titanu s optimálně zaoblenými hranami. Přední část telefonu chrání sklo Corning Gorilla Glass Ceramic 2. I přes nízkou tloušťku si telefon zachoval certifikaci IP68 pro odolnost vůči vodě a prachu. 6,7palcový QHD+ Dynamic AMOLED 2X displej disponuje adaptivní obnovovací frekvencí 1–120 Hz. Zařízení je vybaveno baterií o kapacitě 3900 mAh, která při drátovém nabíjení s 25W adaptérem dosáhne přibližně 55% nabití za 30 minut. Podporováno je také bezdrátové nabíjení.
Telefon existuje ve třech barevných provedeních, prostřední modrá ale v Česku oficiálně nebude
Telefon pohání procesor Snapdragon 8 Elite Mobile Platform for Galaxy, tedy stejný čipset, který je použit globálně v celé řadě Galaxy S25. Navzdory tenkému profilu nabízí telefon hlavní 200MP fotoaparát s vylepšeným výkonem v nočních podmínkách. Podle výrobce poskytuje o 40 % lepší světelnost ve srovnání se základním modelem Galaxy S25. Druhou čočkou je širokoúhlý 12MP foťák s automatickým ostřením, což umožňuje zároveň pořizování makro fotografii. Teleobjektiv v tomto modelu chybí.
V českých obchodech, které prodávají Samsung oficiálními kanály, se setkáme pouze s černou a šedou variantou
Samsung Galaxy S25 Edge běží na systému Android 15 s nadstavbou One UI 7 a nabízí rozsáhlou integraci funkcí Galaxy AI. Umělá inteligence se objevuje napříč uživatelským rozhraním a má ambice fungovat jako osobní asistent. Díky hlubší spolupráci s Googlem přináší S25 Edge i nejnovější funkce Gemini, včetně Gemini Live se sdílením kamery a obsahu obrazovky.
Zdroje a další informace: TZ Samsung