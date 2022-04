Dxomark ukázal rozdíly mezi evropskou a americkou verzí Galaxy S22 Ultra. Každá má své silné a slabé stránky

Fotografický benchmark Dxomark již dříve otestoval Galaxy S22 Ultra s čipsetem Exynos, který se ziskem 131 bodů zůstal za očekáváním. Nově přibyl test americké varianty se Snapdragonem, a ukázalo se, že oba modely fotí rozdílně. Svou „vinu“ na tom má samozřejmě použitý obrazový koprocesor, který se stará o zpracování nasnímaného obrazu. Rozdíly zde tedy jsou, ale nejsou až tak výrazné. I proto obě regionální varianty telefonu hlásí shodný zisk 131 bodů, resp. pozici číslo 14 v globálním žebříčku nejlepších fotomobilů.

Evropská Exynos variant ztrácí dva body u focení, ale zase má čtyři body navíc u zoomu a tři body navíc u videí. Podle Dxomarku americké verze telefon lépe ostří, má lehce výraznější textury, evropská varianta má zase velmi nepatrně lepší expozici a pětibodový náskok u portrétových fotek. Při focení zoomů je vidět výrazný náskok u testování teobjektivů, u videí má o pár bodíků navrch Exynos varianta snad v každé monitorované podsekci.



Největší rozdíly panují zřejmě v detailech videí

Minimálně u focení tedy letos evropští uživatelů nemusí nijak smutnit, minimálně s ohledem na Dxomark posbírala Evropská verze telefonu více bodů, než její americké dvojče. Je ale otázkou, jak to bude s Exynos čipy vypadat do budoucna. Zatímco služba GOS, která uměle zpomalovala výkon telefonů, byla pro Samsung problém v celosvětovém měřítku, minimálně v Jižní Koreji Samsungu hodně pošramotila pověst. A, i když Samsung službu používal „v utajení“ déle, vyšla na povrch až právě v souvislosti s čipsetem Exynos 2200.

A protože ani Exynos 1280 nasazený do Galaxy A53 nemá příliš přesvědčivý výkon (poráží jej i starší Snapdragon 778G), může to znamenat, že Samsung výrazně omezí snahy o výrobu svých vlastních procesorů. Exynosy již dříve neměly valnou reputaci, a ta se po událostech posledních měsíců rozhodně nezlepšila. Samsung by tak měl velmi brzy začít ve svém portfoliu telefonů nabízet čipsety od MediaTeku, což v předchozích letech rozhodně nebylo zvykem.

A řada Galaxy S23? Pokud se potvrdí spekulace, měla by být globálně poháněná nejvýkonnějšími Snapdragony. Pouze v Asii se hovoří ještě o variantě postavené na nejvýkonnějším Mediateku. A to by znamenalo hořký konec Exynosů...

Redakční představení Samsungu Galaxy S22 Ultra:

Zdroj Dxomark