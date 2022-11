Dva měsíce je moc. Samsung zrychlí updaty, všechny aktuální modely dostanou Android 13 ještě letos

Co se týká aktualizací na Android 13, je Samsung v současné době jasnou jedničkou. Nejen, že zahájil aktualizace jako jeden z prvních, ale už po pár týdnech dostal update i na některé starší modely. A to se nebavíme jen o těch nejvýkonnějších strojích, ale také o modelech střední třídy. Souběžně jsou tak aktualizovány řady Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy A a skládačky.

Z našeho přehledu aktualizací na Android 13 vyplývá, že spousta z výrobců, kteří už aktualizace zahájili, počítají s tím, že budou s updaty pokračovat minimálně ještě v první polovině příštího roku. Samsung je však jiného názoru. Podle viceprezidentky divize Android Frameworkd R&D, Sally Hyesoon Jeong, má být hotovo daleko dříve. Samsung chce do všech telefonů, u nichž počítá s updatem na One UI 5.0, dostat novou verzi Androidu už do konce letošního roku. A to znamená, že na update stávajících modelů má Samsung jen necelých šest týdnů.

Samsung stále není spokojený

Samsung v tempu a rychlosti aktualizací na Android 13 na trhu jednoznačně dominuje, a to i přesto, že má velký počet telefonů, pro které musel připravit aktualizaci. Jihokorejci však paradoxně stále nejsou spokojeni. Google na své Pixely dostal plnohodnotný Android 13 v srpnu letošního roku a Samsungu trvalo dva měsíce, než se update dostal na modely řady Galaxy S22.

V příštím roce chtějí Jihokorejci tento interval ještě zkrátit. Můžeme tedy očekávat, že prodleva mezi dostupností čistého Androidu 14 a verze s nadstavbou One UI 6 bude kratší než dva měsíce. A to je pro uživatele rozhodně skvělá zpráva. Ještě, když vezmeme v potaz to, že se Samsung zavázal ke čtyřem generacím Androidu a pěti letům bezpečnostních aktualizací. Mimo Googlu mu tak v segmentu Androidů, v rámci softwarové podpory, žádná značka aktuálně nemůže konkurovat.

Nadstavba Samsung One UI 5:

Zdroj Sammobile, Samsung News