Duel Samsung Galaxy S23 Ultra vs. starší S22 Ultra. Srovnali jsme jejich foťáky, a skoro nenašli rozdíl

Samsung Galaxy S23 Ultra (recenze zde) je zatím nejvýkonnější letošní smartphone jihokorejského výrobce. Jenže, kvůli jeho výrazné podobnosti s loňským Galaxy S22 Ultra jsou oba telefony v celé řadě kategorií srovnávány. V těch nejzákladnějších parametrech jsme už oba telefony srovnali v recenzi letošního topmodelu, nyní přišel na řadu fotoaparát.

V článku odpovíme na to, jak Samsung mezigeneračně vylepšil fotografování za různých světelných podmínek a natáčení videí. Budou to zásadní změny a posuny k lepšímu nebo spíše jen drobné detaily ve prospěch novějšího modelu. A nebo se na kvalitě fotografií nezměnilo vůbec nic?

Skoro jako dva „bratři“

Při srovnání obou modelů je třeba nejprve vycházet ze základního hardwaru, tedy z objektivů, které jsou připraveny na zadní straně. U obou telefonů jsme měli nainstalovanou poslední verzi firmwaru, a to konkrétně:

Galaxy S23 Ultra - S918BXXU1AWBD (Android 13, One UI 5.1)

Galaxy S22 Ultra - S908BXXU3CWAI (Android 13, One UI 5.1)

Focení a natáčení probíhalo na automatický režim, případně byly oba telefony ručně přepnuty do nočního či portrétního režimu. Focení probíhalo se snahou o focení přesně z jednoho místa, a ve stejný čas.

Fotoaparáty Samsungu Galaxy S23 Ultra 200Mpx hlavní snímač , F1.7, 24 mm, velikost snímače 1/1.3", 0,6µm pixely, optická stabilizace, vícesměrové PDAF a laserové ostření

, F1.7, 24 mm, velikost snímače 1/1.3", 0,6µm pixely, optická stabilizace, vícesměrové PDAF a laserové ostření 12Mpx širokáč (Sony IMX564) , F2.2, 13 mm, 120° úhel záběru, velikost snímače 1/2.55", 1,4µm pixely, Dual Pixel PDAF

, F2.2, 13 mm, 120° úhel záběru, velikost snímače 1/2.55", 1,4µm pixely, Dual Pixel PDAF 10Mpx periskopický teleobjektiv , 10× zoom, F4.9, 230mm, velikost snímače 1/3.52", 1,12µm pixely, Dual pixel PDAF, optická stabilizace

, 10× zoom, F4.9, 230mm, velikost snímače 1/3.52", 1,12µm pixely, Dual pixel PDAF, optická stabilizace 10Mpx teleobjektiv, 3× zoom, F2.4, 70 mm, velikost snímače 1/3.52", 1,12µm pixely, Dual pixel PDAF, optická stabilizace

Letmý pohled do specifikací odhalí, že oba telefony používají stejný fotočip a optiku pro ultraširokoúhlý snímač i pro oba teleobjektivy. Měnil se zdánlivě jen hlavní fotoaparát. A zatímco vloni se jednalo o 108Mpx snímač (1/33") s doostřením pro „vylepšení detailů“, letos se jedná hned o 200Mpx snímač (nepatrně větší 1/3"), který žádné softwarové „doostření“ nenabízí. Jenže, letošní model dostal novou selfie s rozlišením 12 Megapixelů, ten loňský se mohl pyšnit až 40Mpx selfíčky...

...je ale třeba vzít v potaz i použité čipsety, resp. obrazové koprocesory (ISP), které se starají o převod obrazových dat do finální fotografie. V případě loňského modelu byl použit Exynos 2200, který používá vlastní ISP od Samsungu. Samsung u něj mnoho informací nepřidává, víme jen to, že podporuje až 200Mpx snímače, popř. současné uložení 64 a 32Mpx fotografie.

Fotoaparáty Samsungu Galaxy S22 Ultra 108Mpx hlavní snímač , F1.8, 23 mm, velikost snímače 1/1.33", 0,8µm pixely, optická stabilizace, PDAF a laserové ostření

, F1.8, 23 mm, velikost snímače 1/1.33", 0,8µm pixely, optická stabilizace, PDAF a laserové ostření 12Mpx širokáč (Sony IMX 563) , F2.2, 13 mm, 120° úhel záběru, velikost snímače 1/2.55", 1,4µm pixely, Dual Pixel PDAF

, F2.2, 13 mm, 120° úhel záběru, velikost snímače 1/2.55", 1,4µm pixely, Dual Pixel PDAF 10Mpx periskopický teleobjektiv , 10× zoom, F4.9, 230mm, velikost snímače 1/3.52", 1,12µm pixely, Dual pixel PDAF, optická stabilizace

, 10× zoom, F4.9, 230mm, velikost snímače 1/3.52", 1,12µm pixely, Dual pixel PDAF, optická stabilizace 10Mpx teleobjektiv, 3× zoom, F2.4, 70 mm, velikost snímače 1/3.52", 1,12µm pixely, Dual pixel PDAF, optická stabilizace

Letošní model dostal do výbavy trojitý ISP s názvem Qualcomm Spectra, který je doslova nabitý umělou inteligencí. Má vlastní režimy pro redukci šumu, focení ve velmi špatných světelných podmínkách, režimy pro detekci obličeje, automatickou expozici, atd. Papírově toho víme o ISP od Qualcommu daleko více, než u ISP od Samsungu.

Jak na tom budou oba telefony při přímém srovnání?

Sluníčko oběma snímačům svědčí

U obou telefonů Samsung vyzdvihuje snímače o vysokém rozlišení, přičemž oba v základu spojují více pixelů do jednoho. V případě loňské Ultry je to devět větších sousedících pixelů, v případě letošního modelu je to šestnáct menších pixelů. Na papíře to zní skvěle, jaké jsou ale výsledky ve skutečnosti?

Pokud budete oběma telefony fotit za dobrého venkovního osvětlení, jsou výsledky v obou případech téměř identické. Letošní model má na fotkách mnohdy i výrazně více detailů, občas se ale na snímcích objevuje lehká zrnitost a šum. S22 Ultra má zase fotky na první pohled přirozenější, ale zase chybí některé detaily. I za cenu šumu však oceňujeme právě zřetelnější detaily u letošní Ultry. Barevná věrnost je u obou telefonů na velmi podobné úrovni, loňská Ultra má barvy trochu více saturované, letošní Ultra je zase o chlup blíže realitě. Žádné výrazné rozdíly v kvalitě snímků nepozorujeme.



Vlevo Galaxy S23 Ultra, vpravo Galaxy S22 Ultra

Při ostření na blízké objekty mají oba snímače hodně mělký focus na střed, zatímco okraje snímků mají výrazný bokeh. O přepnutí na Zaostřený režim se stará automatika, jinými slovy se u obou telefonů přepíná na ultraširokoúhlý objektiv, který automaticky zaostřuje. Tato změna objektivů je rychlejší u letošní Ultry, každopádně stiskem tlačítka se můžete vrátit k focení pomocí hlavního fotoaparátu. U letošního modelu si však v tomto režimu všímáme lepší ostrosti (někdy až moc), zatímco loňská Ultra produkuje lehce rozmazané fotky.



Horní řada Galaxy S23 Ultra (hlavní snímač/širokáč), spodní řada Galaxy S22 Ultra

Skládání pixelů je vhodné zejména pro noční fotografie, nejdříve se však zaměříme na focení na plné rozlišení obou snímačů. To má největší výhodu za dobrého světla, kdy může foťák zachytit co nejvíce detailů. U výřezů je vidět daleko více detailů, a i přes focení v noci na automatiku je snímek letošní Ultry daleko více prosvětlený, než u loňského modelu. Na to, že nedochází ke slučování pixelů, je to hodně slušná práce. Je ale třeba počítat s tím, že 200Mpx fotky mají dvakrát větší velikost, než 108Mpx snímky. A to klidně i 60 MB.





Horní řady Galaxy S23 Ultra (maximální rozlišení/výřez), spodní řada Galaxy S22 Ultra

U fotek v plném 200Mpx rozlišení jsme si u letošní Ultry všimli určité hranové neostrosti a ztrátě detailů, což jsou však prvky, které u 12,5Mpx fotek nevidíme. Tyto nedostatky zřejmě vyřeší až budoucí aktualizace softwaru. I loňská Ultra však má občas problémy s absencí detailů, byť tak výraznou hranovou neostrost už nepozorujeme.

A jak fotí telefony v noci?

Při nočním focení si i v režimu automatiky oba telefony pomáhají delší závěrkou, kterou při focení „z ruky“ dostanete v nočním režimu až na 9 sekund (u stativu je to až půlminuta). U obou telefonů však příliš nechápeme, proč při přepnutí na noční režim musíte ještě volit maximální dobu expozice, protože telefon v základu nastaví kratší časy. A to je podle nás zbytečný krok navíc.



První fotka Galaxy S23 Ultra, druhá fotka Galaxy S22 Ultra

Noční snímky z letošní Ultry jsou o něco ostřejší a jsou nepatrně více prosvětlené, mají také trochu méně šumu a více detailů. Ovšem rozdíly nejsou nijak zásadní, někdy se nám z dvojice fotek líbil výsledek loňského modelu, jindy zase letošního. Na nějaké „zázraky“ nočního focení to rozhodně nevypadá.

Co na to Dxomark? Fotografický benchmark sice i po letech vzbuzuje stále určitou kontroverzi, a to způsobem, kterým vybírá a testuje smartphony. Pokud se však podíváme na skóre obou telefonů, je mezi nimi i podle benchmarku výrazný rozdíl. Galaxy S22 Ultra s čipsetem Exynos získal v testu 131 bodů (aktuálně dělené 24. místo), zatímco Galaxy S23 Ultra hlásí zisk 140 bodů a dělenou desátou příčku.

Výrazné vylepšení však vidíme u širokáče, který má lepší zaostření a více detailů, ovšem jeho největší přínos lze vidět zejména v noci. Širokáč u loňské Ultry produkuje neostrou mazanici, zatím u letošního modelu je kvalita fotky úplně někde jinde.



Základ a ultraširokoúhlá fotka. První dvojice Galaxy S23 Ultra, druhý dvojice Galaxy S22 Ultra

Teleobjektivy zůstaly při starém, měnil se jen obrazový koprocesor, jenže u zoomů se naplno projevuje i umělá inteligence. Optické přiblížení je na tom u obou modelů úplně na stejné úrovni, hybridní zoom v rozsahu 30× až 100× však těží z použitého Snapdragonu. Pokud bych měl vybrat telefon, u něhož bych byl schopen akceptovat kvalitu obrazu při 30× zoomu, byla by to letošní Ultra. Ale musíte počítat s tím, že rozdílová zoomová fotka se povede každou desátou scénu. Jinak je kvalita fotek prakticky identická.





Zoom u Samsungu Galaxy S23 Ultra





Zoom u Samsungu Galaxy S22 Ultra





Noční zoom u Galaxy S23 Ultra





Noční zoom u Galaxy S22 Ultra

Přisvětlení má u obou telefonů stejnou intenzitu, nejlépe funguje na objekty vzdálených do dvou tří metrů, poté strádá na intenzitě.



Intenzita přisvětlovací diody je u obou telefonů stejná (vlevo S23 Ultra, vpravo S22 Ultra)

Lepší světelnost hlavního snímače má výhodu i u fotek, které pořizujeme možná nejčastěji - momentky uvnitř budov či při umělém osvětlení. V kvalitě fotek je letošní Ultra lehce napřed, a to zejména kvůli ostření. Loňský model má v interiéru občas problém se správnou ostrostí, letošní model tyto nedostatky částečně vylepšuje. Pokud fotíte pouze hlavními snímači, jsou fotky z interiéru ostřejší a mají více detailů, bokeh (zejména u detailů) je u obou snímačů srovnatelný. Barevnou věrnost má však tentokrát o něco lepší loňský model.



První fotka Galaxy S23 Ultra, druhá fotka Galaxy S22 Ultra

Oba portrétní režimy využívají umělou inteligenci, ovšem o něco uvěřitelnější „efekt“ má (až na první fotku) přeci jen loňský model.



Vlevo Galaxy S23 Ultra, vpravo Galaxy S22 Ultra

Selfie pořízené Galaxy S23 Ultra jsou méně rozmazané a mají více detailů. U Galaxy S22 je vidět nadměrné vylepšování, a to u textury tváře nebo vousů. I přes nižší rozlišení selfie kamerka je letošní Ultra v zobrazovací kvalitě o něco napřed.





Selfie pořízené Galaxy S23 Ultra (vlevo) a Galaxy S22 Ultra (vpravo)

Jak je na tom video

I u videí má letošní model mírně navrch. Videa nemají až tak přesaturované barvy, takže jsou odstíny o něco blíže realitě. Letošní model má také lépe stabilizované video, a samozřejmostí je i plynulejší 8K video s 30 fps. Loňský model měl snímkovací frekvence 24 fps. Jenže, zatím u 8K videí jsou rozdíly výrazné, pokud snížíte rozlišení, už je to vyrovnaný souboj. Uvnitř však má přesto navrch Galaxy S23, ostatně stejně, jako u fotografií.

Ukázková videa (první S23 Ultra, druhé S22 Ultra):

Kdo je tedy vítěz?

Z našeho srovnání vzešel jako vítěz Galaxy S23 Ultra, kvalita fotek oproti loňskému modelu je však lepší jen nepatrně. Nejedná se o žádný velký rozdíl, podle něhož byste měli telefony primárně vybírat. 200Mpx fotoaparát má velký potenciál, který se však postupnými aktualizacemi softwaru může ještě zlepšovat, určité rezervy zde totiž zatím rozhodně jsou.

Od 200Mpx snímače bychom uvítali rozhodně lepší ostrost a „zero shutter lag“, tedy nulovou prodlevu od zmačknutí spouště a vyfocení snímku. Při focení objektů v pohybu je tento pohyb prakticky pokaždé rozmazaný. To sice vypadá efektně, ale v praxi byste spíše ocenili, kdyby šel objekt v pohybu „zastavit“. A to Ultra zatím neumí.

U nočních fotek má nový fotočip slušně našlápnuto. Širokáč má meziročně lepší ostrost a detaily, došlo i ke zvýšení kvality hybridního zoomu. Pokud však upřednostňujete co nejnižší cenu, můžete s klidným svědomím vsadit na loňskou „dvaadvacítkovou“ Ultru, a to proto, že rozdíly v kvalitě výsledných fotek nejsou až tak zásadní, aby převážily misky vah na stranu mnohem dražší novinky.