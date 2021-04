Dokáže Samsung nemožné? Jeho letošní skládačky mají mít zvýšenou odolnost!

Největším problémem skládaček současnosti je mimo jejich stále vysoké ceny i (ne)odolnost. Zatímco klasické smartphony se mohou tu a tam pyšnit odolností IP68 nebo americkým armádním standardem MIL-STD810G, skládací véčka a hybridy si musí kvůli pohyblivým součástem dávat dobrý pozor na vlhkost a nečistoty. Jenže, zdá se, že Samsung u letošních skládaček dokáže nemožné. Má se jednat o vůbec první zařízení svého druhu s podporou normy IPxx!

Nečekáme, že budou skládačky podporovat hned normu IP68 - to je zřejmě v praxi nereálné, ovšem prakticky jakákoliv „nižší“ norma IP bude u Galaxy Z Fold3 a Galaxy Z Flip2 vítaným bonusem. První zmiňovaný skládací hybrid by měl být o 13 gramů lehčí, než Galaxy Z Fold2. Bude postaven na Snapdragonu 888, přísun energie mu zajistí 4 275mAh baterie. Mezigeneračně kapacita baterie tedy o něco poklesne, skládačka by však měla být o to kompaktnější. Za menší baterií nehledejte šachtici pro stylus. Pokud jej bude Z Fold3 skutečně podporovat, bude se přenášet samostatně.

Galaxy Z Flip2 bude přímým nástupcem první generace skládacího véčka, ovšem kvůli rozcházejícímu se číselnému označení by se mohlo véčko dostat do prodeje rovnou s označením Galaxy Z Flip3. Premiéra letošních skládaček od Samsungu se očekává v průběhu července.

Redakční představení skládacího Galaxy Z Fold2:

Zdroj Sammobile