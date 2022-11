Dočasně pozastavte aktualizace. Z hodinek Galaxy Watch4 se po updatu GVI3 stává nefunkční těžítko

Pokud používáte hodinky řady Galaxy Watch4, zbystřete. V uplynulých dnech internet doslova zahltily zprávy o nepovedené aktualizaci na verzi GVI3. Ta totiž u některých uživatelů (soudě podle zpráv se jedná o globální problém většího charakteru), zhorší fungování hodinek. Asi každého napadne tento „problém“ vyřešit restartem hodinek, jenže ty už opětovně nespustíte. A to ani tehdy, když se vypnou samy vinou vybité baterie, když je resetujete, abyste je připojili k novému telefonu, nebo je budete chtít obnovit z režimu Pouze hodinky. Na ruce tak budete nosit jen nefunkční módní doplněk...

Reddit se hemží desítkami vláken, v nichž si uživatelé stěžují na to, že po aktualizaci hodinek už se nedokáží znovu zapnout. Nereagují ani na nabíječku ani na obnovení do továrního nastavení. Stačí aby se vám hodinky vybily, a už je zřejmě nikdy nezapnete. Společným jmenovatelem je zřejmě aktualizace na verzi GVI3, u které důrazně doporučujeme, abyste ji do hodinek v žádném případě neinstalovali.

V redakci používáme hodinky Galaxy Watch4 Classic, které jsou aktuálně na dřívější firmwarové verzi GVH2. Je tak slušná šance na to, že update do Česka ještě nedorazil. Dostupnost aktualizace pro základní model Galaxy Watch4 v Česku však bohužel nedokážeme ověřit.

Pokud vám tedy na loňských hodinkách od Samsungu přistane aktualizace, určitě ji za současné konstelace do hodinek neinstalujte. Dostupnost aktualizace ověříte přes aplikaci Galaxy Wearable. Po výběru hodinek přejděte do Nastavení hodinek - Aktualizace softwaru hodinek, kde uvidíte, buď aktuální verzi softwaru (v našem případě R890XXU1GVH2) či verzi softwaru, kterou si máte do hodinek nainstalovat. Verzi R89xXXU1GVI3 se však vyhněte velkým obloukem!

Redakční představení hodinek Galaxy Watch4:

Pokud se vám v posledních dnech nabídla aktualizace hodinek na verzi GVI3, dejte nám vědět do diskuse pod článkem.

