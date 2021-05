Do třetice to (snad) vyjde. Samsung oznámil olypijskou edici Galaxy S21+

Samsung v době před uskutečněním Olympijských her tradičně uvádí na trh speciální „olympijské“ edice telefonů, a stejný plán měl jihokorejský výrobce i před hrami v Tokyu. Ovšem málokterý „sportovní svátek“ se může chlubit tím, že na jeho počest vzniknou hned tři speciální edice telefonu. Již v roce 2019 byla oznámena speciální edice Galaxy S10+, o rok později se objevila speciální edice Galaxy S20+. Kvůli posunutí olympiády na letošní rok se však tento model nakonec neprodával. Nyní nastává třetí šance na reparát.

Samsung ve spolupráci s japonským operátorem NTT DoCoMo oznámil model Galaxy S21 5G Olympic Games Edition, který vychází z běžné dostupného Galaxy S21. Kvůli regionálním odlišnostem však bude zřejmě i tento model osazen čipsetem Snapdragon 888. A čím se bude telefon lišit od běžné verze telefonu? Na zádech bude vyobrazeno olympijské pětikruží, v telefonu můžete očekávat speciální schéma a také tematické tapety. Jenže...

Olympiáda v Tokyu by se měla uskutečnit již za necelých 10 týdnů, ovšem zástupci tamních lékařských odborů apelují na to, aby byla zrušena. V Japonsku probíhá již čtvrtá vlna pandemie, aktuálně stále platí nouzový stav a místní úřady nezvládají efektivně očkovat populaci. Je tedy pravděpodobné, že ani letos se olympiáda nemusí uskutečnit. A myslel na to i Samsung, který na zádech telefonu dějiště letošních her explicitně neuvádí...

Redakční představení Galaxy S21 a Galaxy S21+: