Do řad Galaxy S20 a Note20 se dostávají další foto funkce z letošní řady S21

Samsung pokračuje s aktualizacemi telefonů řad Galaxy S20 a Galaxy Note20, které se mohou v nejnovějším updatu těšit na vylepšení fotoaparátu o funkce, které se poprvé objevily u řady Galaxy S21. Portrétní režim nově funguje i při horších světelných podmínkách, v Nočním režimu i v módu Pro Video je nově zpřístupněn i ultraširokoúhlý objektiv. Při focení portrétních fotek si můžete navolit studiové efekty Backdrop, High-Key mono a Low-Key mono. Jedinou funkcí, která v updatu chybí je režim Pohled režiséra, který potřebuje výkonnější obrazový procesor, než ten, který je součástí loňských topmodelů.

V Česku se zatím novinky dostaly do řady Galaxy Note20 společně s aktualizací XXU1DUC8. V brzké době by se měly stejné funkce ve foťáku dostat i do tří základních „es dvacítek“, a to společně s aktualizací XXU7DUC7. Trochu stranu stojí Galaxy S20 FE 5G, který se stejných funkcí (až na focení portrétových snímků za horšího osvětlení) dočkal v aktuálním updatu XXU2CUC6. LTE varianta telefonu na aktualizaci stále čeká. Zmiňované updaty se vám nabídnou automaticky, nebo je můžete ručně vyhledat přes Nastavení - Aktualizace softwaru - Stáhnout a nainstalovat.

Nové funkce ve foťáku už v Česku dostal i Galaxy S20 FE 5G: