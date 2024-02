Stahujte velkou aktualizaci pro Galaxy S24. Zlepšuje zobrazení displeje, omezuje zahřívání

Velké softwarové aktualizace se u Samsungů dostávají do nových telefonů, buď těsně před startem prodejů, nebo v prvním týdnu poté, co se nová zařízení dostanou na trh. Samsungy řady Galaxy S24 toto nepsané pravidlo porušily. Aktualizace tak telefony dostávají až ode dneška, konkrétně můžeme potvrdit dostupnost aktualizace u Galaxy S24+ a Galaxy S24 Ultra, a to i v Česku.



Oficiální seznam změn je ve velké aktualizaci řady Galaxy S24 hodně strohý...

V obou případech se do telefonů dostává aktualizační balíček XXU1AXB5, který má u Galaxy S24+ velikost 486,75 MB, zatímco u Ultry má identická softwarová záplata téměř 750 MB. Detailní seznam změn tentokrát Samsung zamlčuje, chybí i běžně používaný seznam změn, který bývá běžně přístupný z webu. Hlavní novinkou je beze všeho funkční přepínání displejových režimů. Přes Nastavení – Displej – Režimy je změna Živým a Přirozeným režimem konečně vidět už na první pohled. Samsung navíc přidal dvě nové fotografie, na nichž lze dopad přepnutí režimů názorněji vidět.



V řadě Galaxy S24 si po aktualizace upravíte intenzitu barev v Živém režimu. Na výběr máte tři úrovně. Ta první má stejnou intenzitu barev jako doposud

U živého režimu lze nastavovat vyvážení bílé a intenzitu červené, zelené a modré, rozdíly v nastavení jsou však vcelku minimálně. Mnohem větších rozdílů docílíte novým přepínačem Intenzita barev. V základu je systém nastavený na nízkou intenzitou barev, můžete ji však zvýšit o dva stupně. Na maximum jsou barvy displeje syté zhruba tak, jako u řady Galaxy S23. Prostřední poloha je určitým kompromisem.



U displejových režimů Samsung použil nové fotografie, na kterých jdou vidět displejové změny daleko lépe, než u předchozí verze firmwaru

Další pozorovatelnou novinkou je oprava chyby, která náhodně místo prohlížené webové stránky zobrazila přes celý displej bílý obdélník. Další novinky se týkají fotoaparátu, které už Samsung potvrdil před několika dny. Došlo k vylepšení fotek ve vysokém rozlišení, které fotí scénu, která má na pozadí zdroj intenzivního osvětlení. Při využití zoomu vylepšil Samsung jemnost textu, ovšem pouze u Ultry. To platí i o zvýšení kvality pořízených videozáznamů zadními kamerami. Samsung dále zlepšil detail a ostrost portrétů a vylepšil vykreslení tmavých detailů na fotkách pořízených uvnitř. Samsung dále vylepšil fotografie pokrmů, a také saturaci barev a vyvážní bílé u nočních fotek.



Předtím 40, po aktualizaci 37°C. Srovnání zahřívání Samsungu Galaxy S24+ při hraní hry Diablo Immortal (60fps, High) za stejný časový úsek před a po aktualizaci

Součástí aktualizace je i únorová aplikace zabezpečení, která opravuje 72 bezpečnostních chyb, buď v systému Android, nebo v nadstavbě One UI od Samsungu. Změny s ohledem na baterii zatím nelze pozorovat vůbec žádné, případné rozdíly se však ukáží až v horizontu několika dní. Ultra i „plusko“ se při hraní Diablo Immortal (kvalita 60 fps, High) zahřívají za stejný čas na teplotu 35, resp. 38°C), což je v obou případech až o 3° nižší teplota, než dříve. Exynos sice v přímém srovnání hřeje stále více, ale už ne tak výrazně, jako s první verzí firmwaru. Mimo to došlo k obligátní optimalizaci systému a odladění chyb.



Dostupnou aktualizaci softwaru uvidíte přímo na první pozici v aplikaci Nastavení

Aktualizace se vám v telefonu nabídne sama, popř. ji uvidíme na prvním místě v aplikaci Nastavení. Ručně se na ní můžete dotázat přes Nastavení – Aktualizace softwaru – Stáhnout a nainstalovat.