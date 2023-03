Displejový souboj u véček pokračuje. Samsung Galaxy Z Flip5 má nabídnout hned dva vnější panely

Vnější displej skládacích véček, to je u mobilních výrobců aktuálně téma číslo jedna. Zejména Samusng v tomto ohledu dosti tlačí bota, protože, jak Razr, tak Oppo Find N2 Flip, má už teď u vnějšího zobrazovače pořádně navrch. Obě značky sice ještě neví, jak vnější displej efektivně využít, jenže s aplikaci CoverScreen OS se s tím hlavu lámat nemusíte. U budoucího véčka Galaxy Z Flip5 chce ale Samsung udělat velkou změnu. Displej nebude jeden, ale hned dva!

Podle leakera SuperRoader budou na vnějším krytu véčka v zavřeném stavu k dispozici hned dva displeje. Ten vedle fotoaparátů bude daleko menší, takže se na něm budou zobrazovat skutečně jen základní informace a notifikace. Zbytek vnějšího krytu má zabrat daleko větší 3,4" AMOLED panel s poměrem stran 1:1.038, který má přinést spoustu výhod. Na větší ploše má být pohodlnější obsluha fotoaparátu při focení selfie, daleko více zástupců rychlého spuštění a konečně i plnohodnotné uživatelské rozhraní. Jinými slovy, i na vnějším displeji by mělo být možné véčko plnohodnotně ovládat či spouštět libovolné aplikace.



Takto by měl vypadat připravovaný Galaxy Z Flip5. Největší mezigenerační změnou by měly být dva vnější displeje. První umožní pohodlnější ovládání, druhý zajistí zobrazení notifikací

Mimo zcela rovných bočních hran máme očekávat i přepracovaný pant. Díky němu půjde Flip konečně zavřít, aniž by byla mezi oběma díly véčka jakákoliv mezera. Překlad v displeji má být znatelný daleko méně, než dříve, a Samsung zřejmě i tentokrát zachová zvýšenou odolnost IPx8. Připomeňme, že až dosud přitom Samsung svaloval použitý pant právě na zachování zvýšené odolnosti, vypadá to tedy, že se ledy konečně pohnuly. Vnitřní displej véčka by měl být trochu užší, na druhou stranu se máme v jeho podání dočkat jakési nové „dotykové“ technologie. Potřebné detaily však zatím neznáme.

Nejoblíbenější telefony od Samsungu

Další oblíbené telefony od Samsungu

Výkon u véčka obstará Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, dočkat bychom se mohli i vylepšeného hlavního fotoaparátu. Nic ale nenasvědčuje tomu, že by Samsung změnil druhý fotoaparát. I nadále se má jednat o širokáč, teleobjektiv tedy bude i tentokrát chybět. Premiéra nového Galaxy Z Flip5 se očekává v průběhu léta. Loňské modely byly prezentovány veřejnosti vloni v srpnu, a podobný „prázdninový“ termín očekáváme i v letošním roce.

Představení Samsungu Galaxy Z Flip4:

Zdroj: Ice Universe, SuperRoader