Další velký posun? V příštím roce by měl do řady Galaxy A „propadnout“ 108Mpx fotoaparát

Zatímco do letošních modelů Galaxy A52 a Galaxy A72 se dostala zvýšená odolnost IP67, optická stabilizace obrazu či optický zoom, v příštím roce by se měla obdobná situace opakovat. Do budoucího Galaxy A73 se má propracovat 108Mpx fotoaparát, který byl až dosud k dispozici jen u Samsungů s přídomkem „Ultra“. Fotoaparát s optickou stabilizací obrazu, která má být v celé řadě Galaxy A pro rok 2022 naprostou samozřejmostí, tak bude zřejmě hlavním prodejním artiklem tohoto budoucího „áčka“.

Letošní Galaxy A72 letos fotí se 64Mpx snímačem, příští rok by rozlišení hlavního snímače mělo narůst dvojnásobně. Jenže u tak vysokého rozlišení fotoaparátu bude třeba počítat s tím, že se fotografie budou ukládat o něco déle. Naopak příliš nebude záležet na čipsetu, protože už letošní Snapdragon 720G si poradí až se 192Mpx snímači. Při focení v horším světle využijete skládání pixelů (tzv. pixel binning), pro focení detailů však budete muset zřejmě použít jiný z dostupných objektivů. Současná generace 108Mpx snímačů míří do dálky, takže je problém vyfotit detaily z blízka či makrosnímky.

První modely řady Galaxy A pro příští rok by mohl Samsung představit již koncem prosince. Kompletní „áčková“ řada od Samsungu by měla být známa v prvním čtvrtletí příštího roku.

Představení Samsungů Galaxy A52 5G a Galaxy A72:

Zdroj Androidauthority