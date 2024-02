Další skládací a rolovací experimenty Samsungu. Flex Liple je véčko s displejem „až za roh“

Displejová divize od Samsungu pravidelně vystavuje displeje netradičních konstrukcí, a jednu z těchto ukázek jsme i sami navštívili. Mohli jsme vidět displejové koncepty, které sice mají ke komerčním zařízením ještě daleko, minimálně však ukazují směry možného dalšího vývoje, resp. směřování Samsungu za telefony netradičních konstrukcí. Jihokorejci mají letos dvě displejové novinky, a jeden z panelů může mít poměrně hodně blízko k finálnímu produktu.



Samsung Flex Liple je véčkový skládací displej, který pokračuje i na horní hranu telefonu. Na té si můžete nechat zobrazit dotykové ovladače nebo třeba ikony zmeškaných notifikací

Flex In and Out je koncept véčkového telefonu, jehož displej se dá zavírat na obě strany. Tedy klasicky dovnitř a nově i směrem ven. Ke komerčnímu nasazení má však zřejmě nejblíže koncept Flex Liple. Jedná se o klasický skládací displej po vzoru Flipu od Samsungu, jenže k jedné jeho hraně je přilepený druhý displej. A pokud je véčko v zavřeném stavu a nemá vnější displej, plní tento tenký proužek informační úlohu. Ukáže ikony zmeškaných notifikací nebo třeba aktuální čas. OLED Cling Band zase jakoby z oka vypadl konceptu Motoroly, kterou si obtočíte okolo zápěstí. Je tady jasné, se kterou značkou Motorola spolupracovala...

Další koncepty už Samsung vystavoval dříve, ale jejich uvedení do komerčních zařízení jsme se zatím nedostaly. Na videu můžete vidět skládací „knížku“, která se překládá na obě strany, koncept se dvěma displejovými panty nebo skládací displej, který je zkombinovaný s výsuvným panelem. Rolovací displej má pak od mobilních zařízení hodně daleko. Narolovaný panel je natolik velký, že jeho potenciál vidíme spíše v infotainment displejích v autě nebo v letadle. Posledním prezentovaným displejem byl velký skládací panel pro notebooky, z něhož při vyrovnání do roviny vznikne velký externí displej.

Prototypy skládacích a rolovacích displejů od Samsungu: