Co Foldům až dosud chybělo. Samsung u páté generace změní typ pantu, zmizí tak výrazný překlad v displeji

Samsung byl sice průkopníkem skládacích hybridů, jenže konkurence jej mezitím předehnala. Řeč je zejména o technologii pantu, který se stará o skládání dvou displejových polovin. Zatímco konkurence už používá „kapkovitý“ pant, který sám o sobě dost výrazně zmenšuje překlad v displeji, jihokorejci byli až do letošního roku věrní tzv. „U pantu“. Ten v rozevřeném stavu zanechává dost výrazný překlad, a při zavření zařízení je mezi oběma jeho částmi výrazná mezera. To by se však mělo u letošní generace skládaček Galaxy změnit.

Podle jihokorejského zdroje letos Samsung do skládaček nasadí „kapkovitý“ skládacích mechanismus displeje, který si patentoval již v roce 2016 s označením „Droplet“. Samsung novou skládací strukturu interně nazývá „Dumbell“, a i přesto, že značka teprve dotahuje konkurenci, bude mít přeci jen něco navrch. I u chystaného Galaxy Z Fold5 máme totiž čekat zvýšenou odolnost IPx8!

Překlad v displeji jako estetická zábrana

Pokud pomineme vysoké ceny skládaček, je největší zábranou pořízení skládačky nízká odolnost zařízení, potažmo displeje, či právě jeho výrazný překlad. Jiné značky se s tím však popasovaly po svém, takže např. u Motoroly a Oppa je překlad v displeji téměř neznatelný. V tom jihokorejci dlouhodobě tahají za kratší konec.



Detail „kapkovitého“ skládacího mechanismu z patentu, který byl publikován v roce 2016

Podle zdroje Samsung nové skládací displeje nasadí primárně v řadě Z Fold, jejich existence u Flipů zatím potvrzena nebyla. Bylo však jasné, že po letech musela nastat změna, protože aktuálně čtvrtá generace skládačky pouze vylepšila neduhy třetí generace.

S ohledem na skládací konstrukci Samsung zmenšil a přepracoval pant, který však u některých uživatelů při otevírání již po pár týdnech vydává uchu nelibozvučný „křupající“ pazvuk. Děje se tak, jakmile telefon otevřete po delší době. Následné otevírání a zavírání je poté daleko tišší. Spousta uživatelů si nevykla do pantu telefonu před otevřením „fouknout“, ovšem ani to však nepříjemné zvuky neeliminuje.

Podle některých uživatelů se jedná o to, že se displej z telefonu částečně „odlepuje“, což by ostatně odpovídalo i zvukům, které se ze skládačky ozývají. Jedná se tak zřejmě o daň za miniaturizaci pantu, takže je dobře, že za ním Samsung udělá tlustou čáru, a přijde s lepším řešením.

