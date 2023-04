Čipsety Exynos nejvyšší patra mobilního trhu ještě pár let neopustí. Samsung podepsal strategickou dohodu s AMD

Společně s globálním nasazením čipsetu Snapdragon 8 Gen 2 to vypadalo na to, že to mají čipsety Exynos od Samsungu „spočítané“. Jenže, už Galaxy A54 ukázal, že to jihokorejci myslí vážně s Exynosy nižší třídy, a nyní máme potvrzeno, že ani vývoj high-end čipsetů neusne na vavřínech. Samsung potvrdil podepsání několikaleté strategické dohody s firmou AMD na dodávky mobilních grafik AMD Radeon.

Došlo tak k rozšíření partnerství obou firem z roku 2019, které v loňském roce vyústilo v podobě grafického adaptéru Xclipse 920, který byl součástí Exynosu 2200. Jednalo se o vůbec první mobilní grafiku s hardwarově akcelerovaným ray tracingem a podporou VRS (Variable Rate Shading). Samotný grafický adaptér sice v některých ohledech ztrácel na Adreno 730 používaný u konkurenčních procesorů od Qualcommu, i přesto se však jednalo o velký krok kupředu oproti dosud používaným grafikám Mali.



AMD a Samsung rozšířili strategickou spolupráci na další roky, mobilní čipsety od Samsungu tedy neztratí přístup ke grafikám architektura RDNA2

Možná i proto Samsung usoudil, že spolupráce s AMD bude jedinou cestou, jak na poli mobilní grafiky konkurovat Snapdragonům. Tedy za předpokladu, že je Samsung v budoucnu nebude využívat v tak masovém měřítku jako letos. Jenže, i Samsung má s Qualcommem podepsanou „víceletou“ dohodu o spolupráci na globální úrovni, a tak vlastně není jasné, jak to v budoucnu všechno dopadne. Vrátí se snad Exynosy po roční odmlce opět do evropských modelů „eskové“ řady? Kombinace procesorů od Qualcommu a grafiky od AMD nám nepřijde příliš reálná...

Až deset jader v Evropě?

Exynos 2400 by měl podle posledních spekulací pohánět telefony řady Galaxy S24, která se na trh dostane v příštím roce. Samotný procesor by měl nabídnout netradiční čtyřclusterovou konfiguraci celkem deseti procesorových jader. Tedy jedno superjádro Cortex-A4, dvě výše taktovaná jádra Cortex-A720 a k nim trojici stejných jader o nižším taktu. Těchto šest jader má doplnit čtveřice úspornějších jader Cortex-A520.

Představení Exynosu 2200, zatím posledního čipsetu s grafikou od AMD:

Na nějaké závěry je však ještě velmi brzy. Samsung má před sebou dvě cesty, a každá z nich směřuje na úplně jinou stranu. Kterou z nich si nakonec jihokorejci zvolí?

Zdroj: Samsung News