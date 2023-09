Chytré platební karty budou mít k telefonům ještě blíže. Z Androidu zjistíte jejich poslední známou polohu

Mobilní výrobci se neustále snaží propagovat ekosystém chytrých věcí IoT (Internet of Things), ne vždy se to však daří. Jedná se o velmi špatně uchopitelné téma, v němž hraje prim zejména softwarová platforma na pozadí, která se stará o „backend“ pro všechna přihlášená zařízení. Z minulosti už víme, že chytré dnes může být „kde co“, tentokrát však jihokorejský výrobce na domovském trhu ukázal něco, co tu ještě nebylo, chytrou platební kartu.

Pilotní projekt v Jižní Koreji spojil tři firmy – Samsung, platební společnost KB Kookmin Card a vydavatele platebních karet American Express (AMEX). Výsledkem je chytrá platební karta, kterou můžete přidat do ekosystému SmartThings podobně, jako třeba lokátory SmartTag a SmartTag+. Součástí karty je Bluetooth Low Energy, a dobíjí se bezdrátově. Tedy ze stávající bezdrátové dobíjecí podložky nebo ze zad smartphonu prostřednictvím pomalejšího reverzního bezdrátového nabíjení.



Samsung oznámil chytrou platební kartu, která spolupracuje s aplikací SmartThings, její poslední známou pozici najdete na mapových podkladech podobně, jako pozici vašich hodinek, telefonu nebo lokátoru SmartTag (Zdroj: Samsung News)

Díky přidání chytré karty do mobilní aplikace SmartThings bude možné zjistit přesnou lokaci platební karty, ať již v domovské zemi nebo ve světě, telefon vás dále upozorní, že se vzdalujete od platební karty, resp. spíše to, že se karta „vzdaluje“ od vás. Často to bude znamenat i to, že na mapě uvidí uživatelé poslední či dokonce aktuální pozici vaši ztracené peněženky, protože zřejmě málokterého zloděje napadne hledat sledovací zařízení mezi platebním kartami. A do díky „offline vyhledávání“ pomocí ostatních uživatelů celosvětové vyhledávací sítě SmartThings.

Dohledání však půjde i opačnou stranou, pokud telefon někam založíte, můžete jej prostřednictvím platební karty „prozvonit“. Aktuálně se jedná o pilotní projekt, který neopustí hranici domovské Jižní Koreje. Zda Samsung nabídne podobné řešení i v jiných regionech, v tuto chvíli není jasné. Jihokorejci však oznámili alespoň to, že usilují o spolupráci s firmami v celé řadě odvětví, aby mohli nabídnout podporu pro migraci do světa IoT u různých typů členských karet

Zdroj: Samsung News, Koreatimes